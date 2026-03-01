Megijedtek a pingvinek a hatalmas fókától – ennél cukibbat ma már nem fog látni

A TikTokon pörög az a rövid videó, amit valahol az Antarktiszon, vagyis a Déli-sarkvidéken tartózkodó turisták rögzíthettek, és egy nagyon jópofa jelenetet örökített meg. A felvételen az látható, ahogy egy csapat pingvinkölyök a jéghideg vízből egy hatalmas jégtáblára ugrál, ám amint a szilárd talajra érnek, rögvest visszatáncolnak, és visszaugrálnak a vízbe. Nem várt házigazda várja ugyanis őket a „zord világban”, mégpedig egy heverésző, napozó, hatalmas fóka.

Váratlan, meglehetősen ijesztő házigazda fogadta a jégtáblára kiugráló pingvineket – Fotó: TikTok/accuweather

Gyorsan visszatáncoltak a pingvinek

Utóbbi is meglepődik a váratlan vendégsereget látván, ám esze ágában sincs bántani a szórakozó, apró pingvineket. Mindössze a fejét emeli fel, és rájuk mosolyog. A jeleneten a szemtanúk is hangosan felnevetve szórakoznak. A videót megosztó személy a cukiságmérőt kiakasztó felvételhez mindössze egy rövid, velős szöveget írt: „Ezek a pingvinek ránéztek egy heverésző fókára, és azt mondták: Nem”.

@accuweather These penguins took one look at a lounging seal and said, “Nope.” 🐧😳 ♬ original sound - AccuWeather

