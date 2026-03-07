Több millió forintot költött magára a híresség – tönkretette vele az életét

Jessi Ngatikaura, a Secret Lives of Mormon Wives (A mormon feleségek titkos élete) című reality egyik szereplője arról beszélt, hogy súlyosan megbánta a plasztikai beavatkozásait, amelyekre összesen 25 ezer dollárt (8 és fél millió forint) költött. A celeb szerint a műtét eredménye annyira rosszul sikerült, hogy ma már úgy érzi, az egész az életét és a karrierjét is tönkretette.

Megbánta a plasztikai beavatkozást a Mormon feleségek titkos élete című népszerű sorozat még népszerűbb sztárja Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

Az amerikai celeb már nagyon megbánta a plasztikai beavatkozást

Ngatikaura elmondása szerint eredetileg csak alsó szemhéjplasztikát szeretett volna, végül azonban felső szemhéjplasztikát és zsírátültetést is végeztek rajta. Később bevallotta, hogy a zsírátültetést valójában nem is akarta, csak hallgatott a javaslatra anélkül, hogy pontosan értette volna, mivel jár a beavatkozás, milyen eredményt hozhat, és milyen lesz a felépülés.

A csinos hölgyek a sorozat szereplői, egyikük biztosan plasztikázott Fotó: JESSE GRANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 33 éves realityszereplő szerint a végeredmény kifejezetten rossz lett.

Azt mondta, az arca szörnyen néz ki, az ajkai csomósak lettek, mert állítása szerint oda is került zsír, pedig ezt nem kérte.

Úgy érzi, teljesen máshogy néz ki, mint korábban, és emiatt nagyon bizonytalanná vált.

A közösségi médiában közzétett videóban arról is beszélt, hogy ma már visszanézve látja, korábban jól nézett ki, csak ezt akkor nem tudta értékelni. Azt mondta, az önbizalomhiány vitte bele a beavatkozásokba, és ez élete egyik legnagyobb tanulsága lett. Botoxon kívül többé nem akar az arcához nyúlni – az esetről beszámolt a Page Six.

