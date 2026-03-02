Szörnyű fordulat: fiatal anyuka halt meg plasztikai műtét után

A 26 ezer követővel rendelkező fitnesztartalom-gyártó több vizsgálaton és két újabb műtéten is átesett, miután a plasztikai műtét után visszatért a kórházba. Az orvosok megműtötték a beleit, és egyik petefészkét is eltávolították, ám végül nem tudták megmenteni az életét – írja a Daily Star.

Derleya Alves még a plasztikai műtét előtt

Fotó: Instagram

Még a kórházból is posztolt a plasztikai műtét után

A kórház tájékoztatása szerint felmerült egy veleszületett bélrendellenesség lehetősége, amely súlyosbíthatta az állapotát, ugyanakkor jelenleg nincs gyanú orvosi műhibára. A halál pontos okát szakértők vizsgálják.

Az influenszer az utolsó bejegyzéseiben még a kórházi felépüléséről posztolt, egyik videójában édesanyja segít neki a fürdés után.

Derleya Alves fiatal kisfiát hagyta hátra.

