Pokolgép robbant Rómában

A robbanás egy parkban történt, ahol egy egyébként üresen álló épület összedőlt. A romok között egy nő és egy férfi holttestét találták meg, akiket tetoválásaikról azonosítottak. Egyikük Sara Ardizzone, aki az úgynevezett Cospito olasz anarchista sejt tagjaként volt ismert. A hatóságok feltételezése szerint a páros csütörtök éjszaka hatolt be az épületbe, ahol pokolgépet gyártottak, és az robbant fel – számolt be az MTI.

Egy pokolgép felrobbant egy üres római épületben, ahol két ember meghalt, a gyanú szerint merényletet próbáltak előkészíteni

Az anarchista csoport vezetőjét 23 évre elítélték egy felrobbant pokolgép miatt

Az anarchista Alfredo Cospito jelenleg börtönbüntetését tölti. Terrorizmusért ítélték el: 2014-ben kilenc év öt hónapra, mivel lábon lőtte az Ansaldo csoport atomenergiáért felelős menedzserét. Majd további huszonhárom évre ítélték egy csendőrkaszárnyánál felrobbant pokolgép miatt. Cospito egyik bírósági tárgyalásán Sara Ardizzone az ülésteremben azt kiabálta, hogy az állam ellenségének tartja magát.

Merényletre készülhettek

A rendőrség nem zárta ki, hogy a robbanásban meghalt két anarchista merényletre készült. Olasz és anarchista csoportok és más szélsőbaloldali csoportok nagyszabású tüntetést hirdettek meg március 28-ra Rómában. A demonstráció a No Kings jelmondatot kapta, és célja „a királyok és háborúik elleni” tiltakozás. A tüntetés annak folytatása lesz, amelyet január 31-én Torino városában tartottak az Askatasuna szélsőbaloldali központ hatósági bezárása ellen, és amely csatatérré változtatta az utcákat. Egy rendőrre kalapáccsal támadtak rá a tüntetők. A torinói tüntetést követően több pokolgép robbant az olaszországi vasútvonalakon, aminek elkövetőiként anarchista csoportok jelentkeztek.

