Már megint Bonnie Blue forgatott pornót? Hatalmas a botrány a turistaparadicsomban

Három külföldi turistát vettek őrizetbe Balin, mert a helyi rendőrség szerint pornográf tartalmat forgattak és terjesztettek a szigeten pénzkereseti céllal. A hatóságok egy 23 éves francia nőt, egy 24 éves olasz férfit és egy 26 éves francia férfit gyanúsítanak azzal, hogy üzletszerűen készítettek felnőttvideókat, majd azokat online is terjesztették.

Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

Pornót forgattak Bali szigetén

A két első gyanúsítottat március 13-án fogták el Denpasar repülőterén, amikor éppen Thaiföldre akartak továbbutazni. A harmadik férfit, akit a nő menedzsereként emlegetnek, később Cangguban vették őrizetbe. A rendőrség mobiltelefonokat, kamerát, laptopot és más eszközöket is lefoglalt.

A helyi rendőrfőnök szerint a gyanúsítottak célja az volt, hogy a mocskos és perverz pornográf tartalmakból pénzt keressenek. Indonéziában az erotikus tartalmak gyártása különösen szigorú megítélés alá esik, ezért a három turista súlyos büntetéssel, akár többéves börtönnel is számolhat.

Fontos, hogy a mostani ügy nem Bonnie Blue-ról szól, bár az ő neve is felmerült a korábbi bali botrányok miatt. A brit felnőtt-tartalomgyártót 2025 decemberében vették őrizetbe, majd kitoloncolták Indonéziából, de az akkori razziában végül nem találtak pornográf bűncselekményre utaló bizonyítékot – írja a New York Post.

