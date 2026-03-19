Már megint Bonnie Blue forgatott pornót? Hatalmas a botrány a turistaparadicsomban

Három külföldi turistát vettek őrizetbe Balin, mert a helyi rendőrség szerint pornográf tartalmat forgattak és terjesztettek a szigeten pénzkereseti céllal. A hatóságok egy 23 éves francia nőt, egy 24 éves olasz férfit és egy 26 éves francia férfit gyanúsítanak azzal, hogy üzletszerűen készítettek felnőttvideókat, majd azokat online is terjesztették.
Pornót forgattak Bali szigetén
A két első gyanúsítottat március 13-án fogták el Denpasar repülőterén, amikor éppen Thaiföldre akartak továbbutazni. A harmadik férfit, akit a nő menedzsereként emlegetnek, később Cangguban vették őrizetbe. A rendőrség mobiltelefonokat, kamerát, laptopot és más eszközöket is lefoglalt.
A helyi rendőrfőnök szerint a gyanúsítottak célja az volt, hogy a mocskos és perverz pornográf tartalmakból pénzt keressenek. Indonéziában az erotikus tartalmak gyártása különösen szigorú megítélés alá esik, ezért a három turista súlyos büntetéssel, akár többéves börtönnel is számolhat.
Fontos, hogy a mostani ügy nem Bonnie Blue-ról szól, bár az ő neve is felmerült a korábbi bali botrányok miatt. A brit felnőtt-tartalomgyártót 2025 decemberében vették őrizetbe, majd kitoloncolták Indonéziából, de az akkori razziában végül nem találtak pornográf bűncselekményre utaló bizonyítékot – írja a New York Post.
Bonnie Blue botrányos videója minden biztosítékot kivert
Hatalmas botrányt kavart legújabb kijelentésével az ismert felnőttfilmes celeb. Bonnie Blue ezúttal a terhes nőkre tett megjegyzéseivel került a kritikák kereszttüzébe.