Horrorvideón a pörölycápa-támadás! Csak erős idegzetűeknek!

Egy hátborzongató TikTok-videó kezdett terjedni a közösségi médiában, amelyen egy hatalmas cápa úszik egy nő felé. A felvételen jól látszik, ahogy a pörölycápa egyre közelebb kerül, miközben a nő a telefonjával rögzíti a jelenetet.
A felvételen a nő láthatóan kissé idegesen, de izgalommal filmezi a közeledő állatot, amely eleinte lassan, szinte kíváncsian úszik felé. A jelenet azonban gyorsan feszültté válik, amikor a cápa testbeszéde megváltozik.
A pörölycápa fejének jellegzetes mozgása – az oldalirányú „szkennelés” – gyakran a környezet felmérését szolgálja, de ilyen közelségben már fenyegető jelként is értelmezhető.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!