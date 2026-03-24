Ez a népszerű ital növelheti egy súlyos rák kockázatát

A prosztatarák és a tej kapcsolatát egy nagy észak-amerikai kutatás vizsgálta, amelyben közel 29 ezer férfi adatait követték több éven át. Az eredmények szerint azoknál, akik naponta több tejet ittak, magasabb volt a betegség kockázata, miközben a sajt és a joghurt esetében nem találtak hasonló összefüggést.
Mit találtak a kutatók?
A tanulmány szerint a napi nagyobb tejfogyasztás mellett körülbelül 25 %-kal magasabb prosztatarák-kockázat mutatkozott a nagyon kevés tejet fogyasztókhoz képest. A kutatók szerint a különbség nem a tej zsírtartalmától függött, vagyis a teljes, a zsírszegény és a sovány tej között sem volt lényeges eltérés.
Fontos, de nem végleges eredmény
A szakértők hangsúlyozzák, hogy ez megfigyeléses kutatás volt, tehát nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot.
Mégis arra utal, hogy a túlzott tejfogyasztás visszafogása, az egészséges étrend, a mozgás és a rendszeres orvosi ellenőrzés együtt segíthet a kockázatok csökkentésében
– számolt be a FITBOOK.
