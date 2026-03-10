Újra összeáll a Pussycat Dolls – világhírű turnéra készülnek

Bennfentesek szerint a rajongók nagy örömére Nicole Scherzinger is újra csatlakozik a csapathoz. A Pussycat Dolls visszatérése különösen izgalmas, hiszen a csapatot korábban botrányok, perek és egy járvány miatt meghiúsult turné is sújtotta – számolt be róla a Page Six.

16 év után ismét színpadon a Pussycat Dolls.

Fotó: Getty Images

A Pussycat Dolls nagy visszatérése

A formáció 2010-ben oszlott fel, miután befejezték akkori turnéjukat, és sokan azt hitték, végleg lezárult a történetük. A 2020-ra tervezett comeback-turnét azonban a COVID–19 világjárvány keresztülhúzta. A helyzetet tovább bonyolította a Nicole Scherzinger és az alapító Robin Antin közötti hosszú jogi vita.

A konfliktus végül 2024-ben peren kívüli megállapodással zárult le. Eközben Scherzinger hatalmas szakmai sikert aratott a „Sunset Boulevard” musical főszerepével, amiért Tony-díjat is nyert. A rajongók reményét tovább erősíti, hogy a csapat elindította új, „pcdforever” nevű weboldalát. Bár még nem világos, pontosan hány tag tér vissza, a források szerint a hivatalos turnébejelentés már napokon belül érkezhet.

