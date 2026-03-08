Hatalmas ajándékot kapott Vlagyimir Putyin – ezt nem teszi zsebre Zelenszkij

Hatalmas ajándékot kapott Vlagyimir Putyin a frontról: egy ikont, amely a harcok több pontját is bejárta – számolt be a Lenta.

Vlagyimir Putyin Fotó: SERGEY FADEICHEV / AFP

Ajándékot kapott Putyin: egy ikont, mely megjárta a harcokat

Vlagyimir Putyin orosz elnök a nőnap előtti ünnepi találkozón egy különleges ajándékot kapott. Az esemény egyik jelenlévője elmondta, hogy egy olyan ikont adtak át neki, amelyet korábban végigvittek a front több szakaszán.

A beszámoló szerint az orosz elnök mosolyogva fogadta az ajándékot.

Putyin egy másik meglepetést is kapott: egy csapótáblát attól a filmrendezőtől, aki az orosz hadművelet résztvevőiről készít filmeket. A tárgyat az esemény női jelenlévői is aláírták.

Putyin korábban a nemzetközi nőnap alkalmából is köszöntötte az orosz nőket. Úgy fogalmazott, hogy a nők egyszerre testesítik meg az erőt és a gyengédséget, és az a törekvésük, hogy jobb jövőt teremtsenek gyermekeiknek, mindenkit előre visz.

Még nem tudjuk, mi lesz az ikon sorsa, de az biztos, hogy Volodimir Zelenszkij nem teszi zsebre.

