Vlagyimir Putyin

Hatalmas ajándékot kapott Vlagyimir Putyin – ezt nem teszi zsebre Zelenszkij

Egy ikont kapott az orosz elnök. Vlagyimir Putyin egy különleges ajándékot kapott, mely az orosz-ukrán háború frontvonalát is megjárta. Egy biztos: ezt nem teszi zsebre Zelenszkij.
Hatalmas ajándékot kapott Vlagyimir Putyin a frontról: egy ikont, amely a harcok több pontját is bejárta – számolt be a Lenta.

Vlagyimir Putyin, In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin attends the annual expanded meeting of the Board of the Russian Ministry of Internal Affairs in Moscow on March 4, 2026. (Photo by SERGEY FADEICHEV / POOL / AFP) / ***Editor's note : this image is distributed by the Russian state owned agency Sputnik***
Vlagyimir Putyin Fotó: SERGEY FADEICHEV / AFP

Ajándékot kapott Putyin: egy ikont, mely megjárta a harcokat

Vlagyimir Putyin orosz elnök a nőnap előtti ünnepi találkozón egy különleges ajándékot kapott. Az esemény egyik jelenlévője elmondta, hogy egy olyan ikont adtak át neki, amelyet korábban végigvittek a front több szakaszán.

A beszámoló szerint az orosz elnök mosolyogva fogadta az ajándékot. 

Putyin egy másik meglepetést is kapott: egy csapótáblát attól a filmrendezőtől, aki az orosz hadművelet résztvevőiről készít filmeket. A tárgyat az esemény női jelenlévői is aláírták.

Putyin korábban a nemzetközi nőnap alkalmából is köszöntötte az orosz nőket. Úgy fogalmazott, hogy a nők egyszerre testesítik meg az erőt és a gyengédséget, és az a törekvésük, hogy jobb jövőt teremtsenek gyermekeiknek, mindenkit előre visz.

Még nem tudjuk, mi lesz az ikon sorsa, de az biztos, hogy Volodimir Zelenszkij nem teszi zsebre.

Orbán Viktor: Putyinnal az olajellátásról, a háborúról és a magyar hadifoglyokról is beszéltünk

Telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor az ATV-nek adott interjújában részletesen elmondta, milyen kérdések kerültek szóba.

 

 

