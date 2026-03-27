Putyin bejelentésétől rettegett Brüsszel – ez nagyon fog fájni

Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy Oroszország és az európai országok közötti viszony komoly válságba jutott, azonban szerinte ezért nem Moszkva a hibás. Putyin a Biztonsági Tanács ülésén beszélt a kialakult helyzetről.

Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy az ukrajnai eseményekre való hivatkozás nem indokolja a jelenlegi helyzetet, mivel a problémák gyökerei szerinte korábban kezdődtek.

Putyin a Nyugatot okolja

Putyin úgy véli, hogy Európa és az Egyesült Államok támogatta az ukrajnai hatalomváltást, amely „tragikus események láncolatát” indította el. Állítása szerint ez vezetett a mostani diplomáciai konfliktushoz.

Hozzátette ugyanakkor, hogy Oroszország nem zárkózott el a kapcsolatok rendezésétől, és továbbra is nyitott a párbeszédre az európai országokkal.

A tanácskozáson Szergej Lavrov is beszámolt az orosz diplomácia európai irányú lépéseiről.

Növekvő feszültség a kontinensen

Putyin kijelentései egy olyan időszakban hangzottak el, amikor az orosz fél szerint Európa egyre konfrontatívabb irányba halad. Orosz diplomaták korábban arra figyelmeztettek, hogy a NATO- és EU-országok akár egy közvetlen konfliktusra is készülhetnek Moszkvával a következő években.

Putyin szerint a jelenlegi válság nemcsak diplomáciai kérdés, hanem biztonságpolitikai kockázat is, amely hosszú távon meghatározhatja Európa és Oroszország kapcsolatát.