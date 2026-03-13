Meglepő számok, megváltozott az oroszok bizalma Putyinban

Putyin iránt az orosz állampolgárok 77 százaléka fejezte ki bizalmát – derül ki az Obscsesztvennoje Mnyenyije (FOM) közvélemény-kutató alapítvány friss felméréséből. Ez az arány egy százalékponttal magasabb az egy héttel korábban mért értéknél – tájékoztat a Lenta.

Putyin támogatottságáról rendszeresen készülnek közvélemény-kutatások Oroszországban - Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Gavriil Grigorov

A kutatás szerint a válaszadók 12 százaléka nem bízik az orosz elnökben, míg 11 százalék nem tudott vagy nem akart választ adni a kérdésre.

Putyin támogatottsága változatlan

Az államfő munkájának megítélése a felmérés szerint nem változott: az oroszok 77 százaléka jóváhagyja Putyin tevékenységét az ország élén. A válaszadók 10 százaléka negatívan értékelte az elnök munkáját, további 13 százalék pedig bizonytalan volt a kérdésben.

Nemzetközi rangsorokban is szerepel Putyin

2025 decemberében a Politico Putyin nevét Európa öt legbefolyásosabb szereplője közé sorolta. A rangsor készítői szerint az orosz elnök politikai lépései jelentős hatással vannak az európai politikai folyamatokra. Egy másik, a francia médiát vizsgáló összesítés szerint 2025-ben az orosz államfő az öt legtöbbet emlegetett személy között szerepelt a francia sajtóban.

