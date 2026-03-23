Vlagyimir Putyin gazdasági egyeztetést tartott, ahol egyértelművé tette: Oroszországnak vissza kell térnie a fenntartható növekedés pályájára. A Putyin által ismertetett adatok szerint az év elején visszaesés volt tapasztalható több kulcsfontosságú mutatóban.

Putyin riadót fújt: összehívta a legfontosabb embereit - valami történni fog

Az elnök elmondta, hogy 2026 januárjában a GDP 2,1 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, míg az ipari termelés 0,8 százalékkal esett vissza. Ugyanakkor a nyersanyag-kitermelés enyhén, 0,5 százalékkal nőtt.

Putyin szerint ezek a számok nem rendkívüliek, részben a kevesebb munkanap miatt alakultak így.

Infláció és globális kockázatok

Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy a cél a gazdasági növekedés helyreállítása úgy, hogy közben az infláció is csökkenjen, és a munkaerőpiac stabil maradjon.

Januárban a munkanélküliség alacsony, 2,2 százalékos szinten maradt, miközben a fogyasztás növekedést mutatott, az infláció pedig 6 százalék alá mérséklődött éves alapon.

Putyin kitért arra is, hogy a gazdasági szerkezetet javítani kell, különösen a magas hozzáadott értéket termelő ágazatok irányába.

A nemzetközi helyzet kapcsán figyelmeztetett: a globális feszültségek és az energiapiaci ingadozások komoly kockázatot jelentenek. Szerinte ezért előrelátó gazdaságpolitikára van szükség.

A Putyin által felvázolt célok azt mutatják, hogy Moszkva egyszerre próbálja kezelni a belső gazdasági kihívásokat és a külső, geopolitikai nyomást.