Telefonbeszélgetést folytatott egymással Vlagyimir Putyin és Ilham Alijev – közölte a Kreml. A két vezető az Irán körül kialakult helyzetről és az iráni konfliktus alakulásáról egyeztetett.

Putyin megragadta a telefont - erre a hívásra kevesen számítottak Fotó: SERGEY FADEICHEV / AFP

A közlemény szerint a felek a Közel-Kelet jelenlegi helyzetéről cseréltek véleményt, és hangsúlyozták, hogy támogatják a harcok mielőbbi befejezését. Egyetértettek abban is, hogy a válságot politikai és diplomáciai eszközökkel kell rendezni.

Putyin a beszélgetés során köszönetet mondott Ilham Alijevnek azért, hogy Azerbajdzsán segítséget nyújtott az Iránból evakuált orosz állampolgárok kimenekítésében. A művelet során az embereket Azerbajdzsánon keresztül juttatták biztonságba.

Az orosz elnök emellett megköszönte azt is, hogy Azerbajdzsán lehetővé tette humanitárius segélyszállítmányok továbbítását Oroszországból Irán felé, szintén az ország területén keresztül.

A telefonbeszélgetés azt jelzi, hogy a térség országai intenzív diplomáciai egyeztetéseket folytatnak az iráni konfliktus miatt kialakult feszültség kezeléséről.