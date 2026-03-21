Most dől el, hogy kitör-e a harmadik világháború - döbbenetes hír érkezett

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 728,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -113,8 Ft

vlagyimir putyin

Putyin nem várt tovább, megragadta a telefont - kiszivárogtak a hívás részletei

Vlagyimir Putyin és Alekszandr Lukasenko ismét egyeztetett. A két vezető telefonon beszélt az orosz–fehérorosz kapcsolatok további erősítéséről.
Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfővel, amelynek középpontjában a kétoldalú együttműködés állt. A Putyin által kezdeményezett egyeztetés során több területet is érintettek.

Putyin megragadta a telefont - kiszivárogtak a hívás részletei Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Gavriil Grigorov

A Kreml közlése szerint a felek a gazdasági, politikai és egyéb együttműködési lehetőségek további fejlesztéséről tárgyaltak. A két ország közötti kapcsolatok az elmúlt években jelentősen elmélyültek.

A beszélgetés során a felek a jelenlegi nemzetközi politikai helyzetről is véleményt cseréltek, bár ennek részleteit nem hozták nyilvánosságra.

Egyre szorosabb a kapcsolat

A két ország vezetése korábban is hangsúlyozta, hogy az orosz–fehérorosz viszony történelmi mélységű. Lukasenko egy februári találkozón úgy fogalmazott, hogy a kapcsolatok példátlanul szorosak.

Az együttműködés nemcsak politikai, hanem gazdasági és infrastrukturális területeken is bővül. A felek több közös projektet indítottak, és a jövőben további integrációs lépések várhatók.

A Putyin és Lukasenko közötti folyamatos egyeztetések azt jelzik, hogy Moszkva és Minszk továbbra is kiemelt stratégiai partnerként tekint egymásra.

 

