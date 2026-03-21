Putyin váratlan ajánlatot tett Trumpnak - erre senki sem számított

Vlagyimir Putyin köre egy olyan hírszerzési alku lehetőségét vetette fel az Egyesült Államok felé, amely jelentősen átrendezhette volna a globális erőviszonyokat. A Putyin nevéhez köthető javaslat szerint Oroszország leállítaná az Irán felé irányuló információmegosztást, ha Washington megszüntetné az Ukrajna támogatását szolgáló hírszerzési együttműködést.

A sajtóértesülések szerint az ajánlatot Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja közvetítette amerikai partnerek felé egy miami találkozón. A megbeszélésen jelen volt Steve Witkoff, valamint Jared Kushner is.

Az ajánlat értelmében Moszkva leállította volna az olyan érzékeny információk átadását Iránnak, mint például amerikai katonai bázisok koordinátái a Közel-Keleten.

Washington visszautasította az ajánlatot

A hírek szerint az Egyesült Államok végül elutasította a javaslatot. A háttérben azonban komoly aggodalom alakult ki, különösen európai diplomaták körében.

Egy uniós forrás „felháborítónak” nevezte a Putyin-féle hírszerzési alku ötletét, és úgy értékelte, hogy Moszkva ezzel próbál éket verni Európa és az Egyesült Államok közé.

Az ügy kapcsán Kirill Dmitrijev később hamisnak minősítette a sajtóban megjelent információkat. A Fehér Ház nem kommentálta az értesüléseket, míg az orosz nagykövetség nem reagált az újságírói megkeresésekre.