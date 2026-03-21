Putyin váratlan ajánlatot tett Trumpnak - erre senki sem számított

vlagyimir putyin

Putyin váratlan ajánlatot tett Trumpnak - erre senki sem számított

Vlagyimir Putyin állítólag meglepő ajánlatot tett Donald Trump felé. Az orosz vezetés egy hírszerzési alkut vetett fel, amely komoly geopolitikai következményekkel járhat.
vlagyimir putyin, trump, egyesült államok

Vlagyimir Putyin köre egy olyan hírszerzési alku lehetőségét vetette fel az Egyesült Államok felé, amely jelentősen átrendezhette volna a globális erőviszonyokat. A Putyin nevéhez köthető javaslat szerint Oroszország leállítaná az Irán felé irányuló információmegosztást, ha Washington megszüntetné az Ukrajna támogatását szolgáló hírszerzési együttműködést.

Putyin váratlan ajánlatot tett Trumpnak - erre senki sem számított
Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztina Szolovjova

A sajtóértesülések szerint az ajánlatot Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja közvetítette amerikai partnerek felé egy miami találkozón. A megbeszélésen jelen volt Steve Witkoff, valamint Jared Kushner is.

Az ajánlat értelmében Moszkva leállította volna az olyan érzékeny információk átadását Iránnak, mint például amerikai katonai bázisok koordinátái a Közel-Keleten.

Washington visszautasította az ajánlatot

A hírek szerint az Egyesült Államok végül elutasította a javaslatot. A háttérben azonban komoly aggodalom alakult ki, különösen európai diplomaták körében.

Egy uniós forrás „felháborítónak” nevezte a Putyin-féle hírszerzési alku ötletét, és úgy értékelte, hogy Moszkva ezzel próbál éket verni Európa és az Egyesült Államok közé.

Az ügy kapcsán Kirill Dmitrijev később hamisnak minősítette a sajtóban megjelent információkat. A Fehér Ház nem kommentálta az értesüléseket, míg az orosz nagykövetség nem reagált az újságírói megkeresésekre.

 

