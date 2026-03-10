Hírlevél
Újabb háború törhet ki? Ez az ország azt fontolgatja, hogy megtámadja Oroszországot

putyin

Így vetne véget Putyin az iráni konfliktusnak – elképesztő titkok derültek ki

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az iráni válság rendezésére vonatkozó javaslatokat terjesztett elő Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai hivatali partnerének, Donald Trumpnak – közölte Dmitrij Peszkov újságírókkal kedden a két vezető előző napi telefonos megbeszéléséről.
putyintrumpiráni válság

„Pillanatnyilag nincs ilyen lehetőség a javaslatok konkretizálására, és ilyen szándék sincs. Ezeket a javaslatokat az elnök a tárgyalópartnerével közölte. Meglátjuk, hogyan alakul majd a további egyeztetés” – válaszolta Peszkov az erre vonatkozó kérdésre.

putyin
Putyin. Fotó: Gavriil Grigorov /  AFP

Putyin javaslatokat tett az iráni válság rendezésére

Az orosz elnöki szóvivő szerint Putyin közel-keleti konfliktus lezárására vonatkozó javaslatai továbbra is érvényben vannak. Mint mondta, Oroszország kész elősegíteni a békefolyamatot, ugyanakkor ehhez számos érintett féllel kell egyeztetni. Hozzátette: a kapcsolatfelvétel ténye önmagában még nem jelenti azt, hogy Oroszország közvetítőként lép fel a konfliktusban.

Beszámolója szerint az orosz olajjal szemben bevezetett szankciók feloldása nem tartozott a telefonbeszélgetés részletesen megvitatott témái közé. Trump azon döntését, hogy egyes országokkal szemben feloldja a korlátozásokat, a globális piaci helyzet stabilizálására tett kísérletként értékelte.

Az ukrajnai rendezésről szólva Peszkov közölte: 

az újabb tárgyalási forduló pontos időpontja és helyszíne egyelőre nem ismert. 

Hangsúlyozta, hogy a háromoldalú együttműködést folytatni kell, mert az minden érintett fél érdeke.

A szóvivő arról is beszélt, hogy Washington nem szabta a tárgyalások folytatásának feltételéül a tűzszünetet. Elmondta, hogy Steve Witkoff kapcsolatban áll orosz tárgyalópartnereivel, ami lehetővé teszi a legérzékenyebb kérdésekre vonatkozó jelzések továbbítását. Hangsúlyozta: Moszkva nagyra értékeli az Egyesült Államok közvetítői erőfeszítéseit.

 

 

