Quentin Tarantino 5 zseniális filmje, amely örökre beégett a nézők emlékezetébe

Quentin Tarantino pályafutása során számtalan díjat zsebelt be, de rendezői munkásságát nem ezek, hanem filmjeinek minősége, popkulturális hatása és a rajongók csodálata határozza meg. A mai összeállításban öt olyan filmet válogattunk, amelyek véleményünk szerint a legjobban fejezik ki világát: az erőszak esztétikáját, a fekete humor sajátos elegyét, a posztmodern műfaji játékokat, a sablonok alól (újra)felszabadított történetmesélést és a filmes párbeszédek megújítását. Következzen az 5 legjobb Tarantino-film az Origo szubjektív listája alapján.
Tarantino filmjeinek világa
Ez az öt film kétségtelenül Tarantino életművének leghangsúlyosabb darabjai közé tartozik. Mindegyik különös reflexió egy adott filmes műfajra vagy történelmi-társadalmi kérdésre. A látványos akciók, a folyamatosan fenntartott és újra felépített feszültség, valamint a karakterek menősége egyszerre adják ennek a világnak az erejét. Tarantino megmutatja, hogy erős, feszes dialógusokkal és sajátos kameramozgásokkal is monumentális hatást lehet kiváltani: egy lassan felépített párbeszéd végül robbanásszerű erőszakba torkollik.
Kutyaszorítóban
Ezzel a felejthetetlen thrillerrel robbant be Quentin Tarantino a filmművészetbe. A Kutyaszorítóban egy balul elsült gyémántrablás utóhatását mutatja be: a túlélők egy raktárépületben gyűlnek össze, és megpróbálják kideríteni, ki árulta el őket. Tim Roth, Michael Madsen, Harvey Keitel és a többiek zseniális alakításai, a feszült párbeszédek, az elképesztő karakterépítés, az emlékezetes jelenetek, az erőszak és a vér együtt adják a film elementáris erejét. A néző sokáig nem tudja, ki kivel van, a végén pedig egy emlékezetes mexikói felállás zárja le a történetet, amely a Jó, a rossz és a csúf felejthetetlen hármas párbaját idézi meg. Felejthetetlen alkotás, amelyet nemcsak egyszer, hanem többször is érdemes újranézni.
Ponyvaregény
Tarantino ezzel a filmmel írta be magát igazán a filmtörténelembe. A Godard stílusát idéző történetvezetés, a váltakozó idősíkok és az egymásba fonódó történetek a Los Angeles-i alvilág fekete humorral és erőszakkal átitatott közegében játszódnak. Két gengszter egy viszonylag egyszerű feladatot kap, de egy isteni csoda hatására teljesen felbolydul az életük, miközben Bruce Willis és Ving Rhames karakterei egymást üldözik, végül egy szadomazochista banda szexbarlangjában találják magukat. Közben Tim Roth és barátnője csak békésen ki akarnak rabolni egy éttermet, John Travolta figurájának pedig az az egyetlen vágya, hogy túlélje a gengszterfőnök feleségével eltöltendő éjszakát. Kaotikusnak tűnő, mégis tökéletesen összerakott film, amely egyszerre brutális, vicces, menő és teljesen egyedi.
Kill Bill
A film a teljes Tarantino-életmű csúcsteljesítménye. Egy női bérgyilkos története, aki ki akart szállni, de nem hagyták neki: az esküvőjén lemészárolták a jegyesét, őt magát pedig meglőtték, és hosszú időre kómába került, ezután pedig bosszút esküszik. A két részből álló film egyszerre tisztelgés a japán szamurájfilmek, a kungfumozi és a western előtt, miközben Tarantino számtalan más alkotásból merít ihletet ebben a zseniális erőszakorgiában. Ez egy feministának is tekinthető alkotás, de nem azért, mert feleslegesen odapakolt női figurákkal akar hamis üzenetet közvetíteni, hanem azért, mert Tarantino valóban emlékezetes női karaktereket hoz létre, ahogyan sok más filmjében is. Ezek a nők erősek, küzdenek, és kiharcolják maguknak a helyet a kegyetlen alvilágban.
Különösen emlékezetes Lucy Liu O-Ren Ishi szerepében, ahogy a főszereplő Beatrix Kiddo is, akit Uma Thurman alakít: bérgyilkos létére sem veszti el az anyaságát, hanem azzal együtt szenved, küzd és válik igazán ikonikus akciósztárrá (akárcsak Sylvester Stallone vagy Arnold Schwarzenegger).
Ugyanígy fontos figura Daryl Hannah karaktere is, a kegyetlen bérgyilkosnő, aki Beatrix méltó ellenfele és riválisa. Tarantino rendezői képességei itt is nagyszerűen működnek: Uma Thurmant a filmtörténet egyik legmenőbb és legikonikusabb alakjává emelte, elég csak arra a jelenetre gondolni, amikor egy fülbemászó zene ritmusára belép a tokiói hotelbe, hogy aztán élet-halál harcot vívjon a japán alvilág legrettegettebb yakuzáival és ninjáival.
Becstelen brigantyk
Sam Peckinpah-hoz hasonlóan Tarantino is megcsinálta a saját második világháborús westernjét – mint ahogy Segio Leone alkotásaiban rátörnek a banditák a békés tanyára, hasonlóképpen tör rá a Gestapo egy francia parsztra – csakhogy ő még arra is hajlandó volt, hogy a történelmet teljesen átírja. A Becstelen brigantyk több karakter szemszögből építi fel a konfliktust, feszült jelenetekkel, amelyek végül egy végzetes kocsmai lövöldözésbe vagy egy brutális fináléba torkollnak. Tarantino itt járatta igazán csúcsra az öldöklést, miközben egy olyan világot teremtett, amely a klasszikus holokausztfilmeket tudatosan figyelmen kívül hagyja, és inkább az exploitation-vonalat erősíti. Ebben a világban Hitlert egy moziban végzik ki olyan zsidó katonák, akik mintha a 21. század közel-keleti háborúiból érkeztek volna vissza az időbe. Szórakoztató, merész, provokatív alternatív történelmi alkotás, amely egyszerre western, háborús film és bosszúfantázia.
Aljas nyolcas
Az Aljas nyolcas Tarantino egyik legkirívóbb és legkülönösebb alkotása, szinte kamaradarab. A történet nagyrészt egyetlen helyszínen, egy hóba fagyott vidéken álló egyszerű faházban játszódik, kevés szereplővel, rengeteg párbeszéddel és olyan elemi feszültséggel, hogy a néző végig azt érzi: bármelyik pillanatban eldördülhet egy pisztolylövés. A klasszikus western sivatagi forrósága és végtelen prérije helyett itt a jég, a bezártság és a kölcsönös gyanakvás uralja a teret.
A film egyik legerősebb állítása, hogy ebben a világban nem az számít, ki fehér, fekete vagy mexikói, hanem az, hogy a törvény és a társadalmi rend oldalán áll-e, vagy a bűnözésén.
Ez a fagyos, fekete humorral átitatott, Polanski drámáit idéző film egyszerre western, krimit és feszültségre épülő karakterdráma. Mintha Agatha Christie novellái jelennének meg a hóvihar sújtotta vadnyugaton.
Quentin Tarantino életműve
Tarantino zsenialitása kétségtelen, még akkor is, ha filmjeiből a katarzis talán hiányzik, és a dráma is csak minimálisan jelenik meg. Mondanivalója azonban nagyon is van: filmjeinek visszatérő témája a rasszizmus, feminizmus és az erkölcs kérdése ezeket pedig nem erőltetett gesztusokkal, hanem erős, organikus párbeszédekkel jeleníti meg és szereplőkkel jeleníti meg. Tarantino karakterei egyediek, megismételhetetlenek és igazán emlékezetesek. Szenvednek, traumákat hordoznak, bosszút forralnak.
Világának hősei: bűnözők, gengszterek és gyilkosok, mégis gyakran ők válnak hősökké, különösen olyan relációban, mikor a világ annyira felborult, hogy nekik kell igazságot szolgáltatniuk.
Ez az öt film ezért is tartozik az életmű leghangsúlyosabb darabjai közé: látványosak, feszültek, tele vannak emlékezetes karakterekkel, közben pedig nagyon pontosan mutatják meg, milyen sajátos világot is teremtett Quentin Tarantino a modern filmművészetben.