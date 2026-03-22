19 évet ült börtönben egy férfi egy rablás miatt, amit el sem követett

Egy New York-i férfit 19 év börtön után engedtek szabadon, miután kiderült, hogy egy olyan rablás miatt ítélték el, amit nem követett el. Kenneth Windley életéből majdnem két évtizedet vett el a téves ítélet, de a bíróság most felmentette őt, és ezzel véget ért hosszú kálváriája – írja az ABC News.

19 év után mentették fel, miután kiderült, hogy nem követte el a rablást – Fotó: KATRIN BOLOVTSOVA /pexels

Windley-t 2005-ben tartóztatták le, miután anyjának vásárolt egy tűzhelyet egy lopott csekkel. A pénzösszeg mindössze 542 dollár (kb. 217 000 Ft) volt, mégis rablás vádjával állították bíróság elé. 2007-ben az esküdtszék bűnösnek találta, és korábbi bűncselekményei miatt 20 évtől életfogytig terjedő ítéletet szabtak ki rá. Fellebbezései azonban eredménytelenek voltak.

Új bizonyítékok szerint két másik férfi bevallotta a rablást, és megerősítették, hogy Windley nem vett részt az ügyben.

A bíróság ezek alapján felmentette a férfit, aki így 2007 óta most először élhet szabadon. Windley a felmentés után elmondta, hogy nem haragszik, és szeretne továbblépni az átélt évek után. Az eset jól mutatja, milyen drámai következményei lehetnek egy téves vádnak, és az ártatlan férfi felmentése sokak számára a remény jelképe lehet.

