Hihetetlen festménylopás Olaszországban, világhírű képek tűntek el

Március 22-én négy, álarcot viselő férfi hatolt be a Villa dei Capolavori épületébe, és egyenesen az első emeleten található Francia Szoba felé vették az irányt. Innen három kiemelkedő jelentőségű festményt vittek magukkal: Pierre-Auguste Renoir „Les Poissons” című alkotását, Paul Cézanne „Cseresznyés csendéletét”, valamint Henri Matisse „Odalisque on the Terrace” című művét. A rablás gyorsasága és határozottsága arra utal, hogy alaposan megtervezett akcióról volt szó - írja a BBC.

A rendőrség még vizsgálja a rablás körülményeit.

Az eset az elmúlt évek egyik legnagyobb műkincsrablásának számít Olaszországban

A helyszínen töltött rövid idő ellenére úgy tűnik, több műtárgy eltulajdonítását is tervezték, azonban a riasztórendszer időben működésbe lépett, és megzavarta őket. Ennek köszönhetően végül „csak” három festménnyel menekültek el, egy kerítésen átmászva hagyva el a területet. A lopás különösen jelentős, hiszen az eltűnt alkotások összértékét mintegy 9 millió euróra (3,5 milliárd forint) becsülik. Közülük is kiemelkedik Renoir festménye, amely önmagában körülbelül 6 millió eurót (2,3 milliárd forint) ér.

Az ellopott művek nemcsak pénzben mérhető értéket képviselnek.

Renoir az impresszionizmus egyik meghatározó alakja volt, „Les Poissons” című festményét élete késői szakaszában, 1917 körül alkotta. Cézanne csendélete az 1890-es évek környékéről származik, és különlegessége, hogy akvarell technikával készült, amelyet a művész csak pályája végén kezdett igazán alkalmazni. Matisse 1922-es festménye pedig két alakot ábrázol, finom színekkel és jellegzetes kompozícióval. A nyomozást az olasz Carabinieri, valamint a kulturális örökség védelméért felelős egységek végzik. A hatóságok szerint a rablás professzionális kivitelezése arra utal, hogy szervezett bűnözői csoport állhat a háttérben.

A Magnani Rocca Alapítvány gyűjteménye Luigi Magnani zeneszerző és műgyűjtő hagyatékán alapul, és az intézmény évtizedek óta jelentős szerepet tölt be az olasz kulturális életben. A mostani eset ismét ráirányítja a figyelmet a műkincsek védelmének fontosságára, különösen olyan helyeken, ahol felbecsülhetetlen értékű alkotásokat őriznek. A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a festmények előkerüljenek, ám az ilyen jellegű bűncselekményeknél gyakran hosszú időbe telik, mire valódi áttörés születik. Korábban az Origo beszámolt az öt leghíresebb festménylopásról a múltból.