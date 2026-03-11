Rachel Weisz 56 évesen fiatalabbnak tűnik, mint húszévesen – a szakértő szerint ez lehet a titka – videóval

Rachel Weisz a Vladimir című sötét humorú Netflix-sorozatban egy egyetemi professzort alakít, akinek élete teljesen felfordul, amikor férje botrányba keveredik, miközben ő maga őrült megszállottja lesz egy fiatal kollégájának. A nézők azonban nehezen tudtak elszakadni a kérdéstől: hogyan lehetséges, hogy a színésznő ennyire fiatalos maradt? – járta körbe a kérdést a Daily Mail.

Rachel Weisz 56 évesen jobb formában van, mint húszévesen, a plasztikai sebész szerint nem véletlenül – Fotó: LUCA CARLINO / NurPhoto

Rachel Weisz „tökéletes arányainak” a titka

Dr. Julian Silva londoni plasztikai sebész szerint Weisz megjelenésének egyik kulcsa az úgynevezett Golden Ratio, vagyis az aranymetszés. Ez egy matematikai arányrendszer, amelyet gyakran használnak az arc szimmetriájának és esztétikai harmóniájának mérésére. A szakértő szerint a színésznő arcvonásai rendkívül közel állnak az ideális arányokhoz, ami természetesen is fiatalos hatást kelt.

Finom esztétikai beavatkozások?

A plasztikai sebész szerint ugyanakkor elképzelhető, hogy a színésznő néhány nagyon visszafogott kozmetikai kezelésen is átesett. A szakértő több lehetséges beavatkozást is említett:

mikroadagolt botox a homlokon

halántéknál végzett szemöldökemelés

szemhéjplasztika

finom dermális töltések az arc középső részén

mini arcfelvarrás

bőrfeszesítő kezelések

A szakember hangsúlyozta, hogy ha történt is beavatkozás, az rendkívül visszafogott és precíz lehetett.

Nem változtatták meg az arcát, egyszerűen csak megőrizték a legjobb formáját

– fogalmazott doktor Silva, aki szerint különösen feltűnő a sima homlok, a telt, magas arccsont, a feszes szemkörnyék és a határozott állvonal. Ezek általában azok a területek, ahol az öregedés jelei a legkorábban megjelennek.

Weisz tarol az új sorozatával

Weisz új sorozata, a Vladimir egy sötét humorú történet egy egyetemi tanárról, aki megszállottan érdeklődni kezd egy fiatal kolléga iránt. A történet Julia May Jonas azonos című regénye alapján született. A sorozat már a premier után komoly kritikai sikert aratott, és több szakértő szerint Weisz pályafutása egyik legerősebb alakítását nyújtja benne. A színésznő korábban a Két test, egy lélek című streaming-sorozatban is szerepelt, ahol egy ikerpárt alakított, és amit a nézők szintén nagyon kedveltek.

A szakértők szerint nemcsak a genetika vagy a kezelések számítanak. A jó csontozat, az arányos arc, a gondos bőrápolás és az egészséges életmód együtt eredményezheti azt, hogy a korábbi James Bond-sztár, Daniel Craig felesége, Rachel Weisz ma is szinte időtlen szépségnek tűnik.

