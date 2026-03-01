Forradalmi áttörés: egy új vasmolekula belülről pusztítja el a rákot – ez mindent megváltoztat

A rákkutatást végző csoport – élén Oleh Taratulával, Olena Taratulával és Chao Wanggel – egy vasalapú, úgynevezett fém-szerves vázszerkezetből (MOF) álló nanoanyagot hozott létre. Ez a különleges szerkezet a daganatsejt belsejében két különböző kémiai reakciót indít be egyszerre, amelyek:

rendkívül erős oxidatív stresszt okoznak,

reaktív oxigénformákat termelnek,

végül belülről roncsolják a rákos sejtet.

A forradalmi áttörés lehet a rákkutatásban, egy csoport olyan vas alapú nanoanyagot fejlesztett ki, ami belülről pusztítja el a daganatos sejteket

Fotó: OpenAI DALL-E

A kulcs az, hogy a daganatok belső környezete eltér az egészséges szövetekétől. A tumorok savasabbak, több hidrogén-peroxidot tartalmaznak. A terápia ezt a sajátos „kémiai gyengeséget” használja ki, számolt be a sciencedaily.com.

Mi az a kemodinamikus terápia a rákkutatásban?

A módszer neve kemodinamikus terápia (CDT). Ez egy feltörekvő daganatkezelési stratégia, amely a tumorok belső kémiai sajátosságaira épít. A hagyományos CDT során hidroxilgyökök keletkeznek – ezek rendkívül reaktív molekulák, amelyek károsítják a sejtek alapvető alkotóelemeit: a sejtmembrán lipidjeit, a fehérjéket és a DNS-t is.

Újabban sikerült úgynevezett szinglet oxigént is előállítani a daganatsejtekben – ez szintén erősen reaktív oxigénforma. A probléma eddig az volt, hogy a korábbi anyagok csak az egyik vagy a másik reakciót tudták hatékonyan kiváltani, ráadásul nem termeltek elég reaktív molekulát ahhoz, hogy teljes daganatpusztulást érjenek el.

Az új nanoanyag egyszerre két fegyvert vet be

Az oregoni kutatók által fejlesztett vasalapú MOF viszont képes hidroxilgyököket előállítani és szinglet oxigént is generál, ráadásul tartósan, nagy hatékonysággal. Laboratóriumi vizsgálatokban a nanoanyag többféle rákos sejtvonalon is erőteljes sejtpusztító hatást mutatott, miközben az egészséges sejtekben minimális károsodást okozott.

Teljes daganateltűnés egerekben

A legmeglepőbb eredmények az állatkísérletekben születtek. Amikor a kutatók emberi emlőráksejteket hordozó egereknek adták be a nanoanyagot:

a hatóanyag hatékonyan felhalmozódott a daganatban

intenzíven reaktív oxigénformákat termelt

a tumor teljesen eltűnt

és nem jelentkezett szisztémás mellékhatás

A daganatok nemcsak eltűntek, hanem hosszú távon sem újultak ki. Az állatoknál nem figyeltek meg mérgezési tüneteket vagy egyéb káros hatásokat. A kutatók következő lépésként más daganattípusokon – például agresszív hasnyálmirigyrákon – is tesztelni kívánják az eljárást, hogy kiderüljön, széles körben alkalmazható-e.