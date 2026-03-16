Hátborzongató, amit a rákról mondott a kutató – ez mindent megváltoztathat

A szakember úgy véli, hogy a rák ma már sok esetben nem kellene, hogy halálos betegség legyen. Megfelelő intézkedésekkel és az orvostudomány jelenlegi tudásának alkalmazásával a megbetegedések jelentős része megelőzhető vagy időben kezelhető – írja a Focus.
A rák megelőzése a kulcs
A kutató szerint a megelőzés valójában a rákkezelés egyik legfontosabb eszköze. Ha a már ismert egészségügyi ajánlásokat széles körben alkalmaznák, a daganatos megbetegedések akár 50–70 százaléka is megelőzhető lenne. Az World Health Organization becslései szerint a rákos esetek mintegy fele elkerülhető. Ezek a számítások főként az ismert kockázati tényezőket veszik figyelembe, például a dohányzást, az alkoholfogyasztást, az elhízást, a mozgáshiányt vagy a feldolgozott húskészítmények túlzott fogyasztását. Heikenwälder szerint azonban a rák nem osztható egyszerűen „megelőzhető” és „nem megelőzhető” kategóriákra. A legtöbb daganatos betegségben egyszerre vannak jelen genetikai, környezeti és életmódbeli tényezők. Még öröklött kockázat esetén is sokszor elérhető, hogy a betegség később alakuljon ki.
A kutató egy úgynevezett „Vision Zero” elképzelésről is beszél, amelynek célja, hogy a jövőben senki ne haljon meg rák következtében. Bár a daganatok teljes megszüntetése valószínűleg nem lehetséges – hiszen a genetikai változások természetes módon is bekövetkeznek –, a halálos kimenetel sok esetben megelőzhető lenne.
Ehhez három kulcsfontosságú terület összehangolt fejlesztésére van szükség:
- széles körű egészségügyi oktatás
- az életmódon alapuló megelőzés erősítése
- a korai felismerés fejlesztése
A szakértő szerint a mesterséges intelligencia ebben kulcsszerepet játszhat. A modern algoritmusok segíthetnek az orvosoknak abban, hogy már a daganatok korai szakaszában felismerjék, mely elváltozások válhatnak veszélyessé, és melyek nem igényelnek azonnali kezelést.
A korai felismerés jelentősége
A rák egyik sajátossága, hogy a betegség kezdeti szakaszában még gyakran jól kezelhető. Minél korábban történik beavatkozás, annál nagyobb esély van a gyógyulásra. Késői stádiumban azonban a daganatok már áttéteket képezhetnek, ami jelentősen megnehezíti a kezelést. A kutató szerint a mesterséges intelligenciával támogatott diagnosztika és a személyre szabott orvoslás fejlődése akár néhány évtizeden belül jelentősen csökkentheti a rákos halálozást. Elméletben – ha minden szükséges erőforrás rendelkezésre állna – akár tíz éven belül is komoly áttörések születhetnének.
Mit tehetünk a rák megelőzésért?
A szakértők hangsúlyozzák, hogy az egészséges életmód már ma is jelentősen csökkentheti a rák kockázatát. A legfontosabb ajánlások közé tartozik:
- a dohányzás kerülése
- az alkoholfogyasztás mérséklése
- az egészséges testsúly fenntartása
- a rendszeres testmozgás
- a túlzott napsugárzás kerülése
- a szűrővizsgálatokon való részvétel
- valamint bizonyos fertőzések elleni védőoltások, például a HPV vagy a hepatitisz ellen.
Heikenwälder szerint a megelőzésnek társadalmi szinten is nagyobb hangsúlyt kellene kapnia. Úgy véli, az egészségtudatos életmód alapjait már az iskolában érdemes lenne tanítani, hiszen ezek nemcsak a rák, hanem más krónikus betegségek – például a szív- és érrendszeri problémák vagy a demencia – kockázatát is csökkenthetik.
