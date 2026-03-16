betegség

Hátborzongató, amit a rákról mondott a kutató – ez mindent megváltoztathat

A rák kialakulása sokkal gyakoribb és természetesebb folyamat, mint azt sokan gondolják – állítja Hanna Heikenwälder molekuláris biológus. A kutató szerint valójában nem az a kérdés, hogy valaki életében találkozik-e a betegséggel, hanem inkább az, hogy mikor. Ugyanakkor hangsúlyozza: a rák kialakulása általában évtizedekig tartó folyamat, ami lehetőséget ad a megelőzésre és a korai felismerésre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szakember úgy véli, hogy a rák ma már sok esetben nem kellene, hogy halálos betegség legyen. Megfelelő intézkedésekkel és az orvostudomány jelenlegi tudásának alkalmazásával a megbetegedések jelentős része megelőzhető vagy időben kezelhető – írja a Focus.

A rákos betegségek megelőzésében nagy szerepet játszik az étrend
A rákos betegségek megelőzésében nagy szerepet játszik az étrend. A kép illusztráció.
A rák megelőzése a kulcs

A kutató szerint a megelőzés valójában a rákkezelés egyik legfontosabb eszköze. Ha a már ismert egészségügyi ajánlásokat széles körben alkalmaznák, a daganatos megbetegedések akár 50–70 százaléka is megelőzhető lenne. Az World Health Organization becslései szerint a rákos esetek mintegy fele elkerülhető. Ezek a számítások főként az ismert kockázati tényezőket veszik figyelembe, például a dohányzást, az alkoholfogyasztást, az elhízást, a mozgáshiányt vagy a feldolgozott húskészítmények túlzott fogyasztását. Heikenwälder szerint azonban a rák nem osztható egyszerűen „megelőzhető” és „nem megelőzhető” kategóriákra. A legtöbb daganatos betegségben egyszerre vannak jelen genetikai, környezeti és életmódbeli tényezők. Még öröklött kockázat esetén is sokszor elérhető, hogy a betegség később alakuljon ki.

A kutató egy úgynevezett „Vision Zero” elképzelésről is beszél, amelynek célja, hogy a jövőben senki ne haljon meg rák következtében. Bár a daganatok teljes megszüntetése valószínűleg nem lehetséges – hiszen a genetikai változások természetes módon is bekövetkeznek –, a halálos kimenetel sok esetben megelőzhető lenne.

Ehhez három kulcsfontosságú terület összehangolt fejlesztésére van szükség:

  • széles körű egészségügyi oktatás
  • az életmódon alapuló megelőzés erősítése
  • a korai felismerés fejlesztése

A szakértő szerint a mesterséges intelligencia ebben kulcsszerepet játszhat. A modern algoritmusok segíthetnek az orvosoknak abban, hogy már a daganatok korai szakaszában felismerjék, mely elváltozások válhatnak veszélyessé, és melyek nem igényelnek azonnali kezelést.

A korai felismerés jelentősége

A rák egyik sajátossága, hogy a betegség kezdeti szakaszában még gyakran jól kezelhető. Minél korábban történik beavatkozás, annál nagyobb esély van a gyógyulásra. Késői stádiumban azonban a daganatok már áttéteket képezhetnek, ami jelentősen megnehezíti a kezelést. A kutató szerint a mesterséges intelligenciával támogatott diagnosztika és a személyre szabott orvoslás fejlődése akár néhány évtizeden belül jelentősen csökkentheti a rákos halálozást. Elméletben – ha minden szükséges erőforrás rendelkezésre állna – akár tíz éven belül is komoly áttörések születhetnének.

Mit tehetünk a rák megelőzésért?

A szakértők hangsúlyozzák, hogy az egészséges életmód már ma is jelentősen csökkentheti a rák kockázatát. A legfontosabb ajánlások közé tartozik:

  • a dohányzás kerülése
  • az alkoholfogyasztás mérséklése
  • az egészséges testsúly fenntartása
  • a rendszeres testmozgás
  • a túlzott napsugárzás kerülése
  • a szűrővizsgálatokon való részvétel
  • valamint bizonyos fertőzések elleni védőoltások, például a HPV vagy a hepatitisz ellen.
    Heikenwälder szerint a megelőzésnek társadalmi szinten is nagyobb hangsúlyt kellene kapnia. Úgy véli, az egészségtudatos életmód alapjait már az iskolában érdemes lenne tanítani, hiszen ezek nemcsak a rák, hanem más krónikus betegségek – például a szív- és érrendszeri problémák vagy a demencia – kockázatát is csökkenthetik. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy van öt egyszerű élelmiszer, amely segíthet megvédeni a szervezetet a ráktól.

A rák egyik legnagyobb titkára derült fény

Egy friss tudományos kutatás új irányt mutat a daganatos betegségek kezelésében, és olyan biológiai folyamatokra világít rá, amelyek eddig rejtve maradtak. A rák elleni küzdelemben ez az eredmény azért lehet mérföldkő, mert célzottan a daganatnövekedést befolyásoló gének működését érinti.

 

