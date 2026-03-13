Hírlevél
Az egészséges életmód és a megfelelő étrend kulcsszerepet játszhat a betegségek kockázatának csökkentésében. A szakemberek szerint a rákmegelőzés egyik fontos alapja a növényekben gazdag, rostban bő étrend.
2026-ban a szakértők továbbra is hangsúlyozzák, hogy a mindennapi életmódbeli döntések nagyban befolyásolhatják az egészséget. A rákmegelőzés szempontjából különösen fontos a gyulladások csökkentése, az egészséges testsúly fenntartása és a megfelelő táplálkozás.

Rákmegelőzés: 5 étel, amely segíthet csökkenteni a daganatos betegségek kockázatát
Fotó: National Cancer Institute / Unsplash

Ételek, amelyek támogathatják a rákmegelőzést

1. Bogyós gyümölcsök
Az áfonya, eper, málna és szeder antioxidánsokban gazdag, amelyek segíthetnek csökkenteni a gyulladást és támogatni a sejtek védelmét.

Fotó: Adél Grőber / Unsplash

2. Paradicsom
A paradicsom a likopin egyik legfontosabb forrása, amely több kutatás szerint kapcsolatba hozható egyes daganatos betegségek alacsonyabb kockázatával.

Fotó: Avin CP  / Unsplash

3. Teljes kiőrlésű gabonák
A zab, a barna rizs vagy a quinoa sok rostot tartalmaz, ami támogatja a bélrendszer egészségét és segíthet csökkenteni a vastagbélrák kockázatát.

Fotó: Margarita Zueva / Unsplash

4. Keresztesvirágú zöldségek
A brokkoli, karfiol, kelbimbó vagy káposzta olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a szervezet méregtelenítő folyamataihoz.

Fotó: Monika Borys / Unsplash

5. Hagymafélék
A fokhagyma és a vöröshagyma olyan kénvegyületeket tartalmaz, amelyek kutatások szerint támogathatják a szervezet védekezőképességét.

Fotó: Nick Fewings / Unsplash

Rákmegelőző életmód

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a rákmegelőzés nem egyetlen élelmiszeren múlik. A kiegyensúlyozott étrend mellett fontos a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, az alkoholfogyasztás mérséklése és a dohányzás kerülése is – hívta fel a figyelmet a New York Post.

