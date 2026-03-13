2026-ban a szakértők továbbra is hangsúlyozzák, hogy a mindennapi életmódbeli döntések nagyban befolyásolhatják az egészséget. A rákmegelőzés szempontjából különösen fontos a gyulladások csökkentése, az egészséges testsúly fenntartása és a megfelelő táplálkozás.

Rákmegelőzés: 5 étel, amely segíthet csökkenteni a daganatos betegségek kockázatát

Ételek, amelyek támogathatják a rákmegelőzést

1. Bogyós gyümölcsök

Az áfonya, eper, málna és szeder antioxidánsokban gazdag, amelyek segíthetnek csökkenteni a gyulladást és támogatni a sejtek védelmét.

2. Paradicsom

A paradicsom a likopin egyik legfontosabb forrása, amely több kutatás szerint kapcsolatba hozható egyes daganatos betegségek alacsonyabb kockázatával.

3. Teljes kiőrlésű gabonák

A zab, a barna rizs vagy a quinoa sok rostot tartalmaz, ami támogatja a bélrendszer egészségét és segíthet csökkenteni a vastagbélrák kockázatát.

4. Keresztesvirágú zöldségek

A brokkoli, karfiol, kelbimbó vagy káposzta olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a szervezet méregtelenítő folyamataihoz.

5. Hagymafélék

A fokhagyma és a vöröshagyma olyan kénvegyületeket tartalmaz, amelyek kutatások szerint támogathatják a szervezet védekezőképességét.

Rákmegelőző életmód

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a rákmegelőzés nem egyetlen élelmiszeren múlik. A kiegyensúlyozott étrend mellett fontos a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, az alkoholfogyasztás mérséklése és a dohányzás kerülése is – hívta fel a figyelmet a New York Post.

