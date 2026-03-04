Ez a rossz szokás durván megnöveli a vastagbélrák kockázatát

Hírlevél
A rendszeres, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás jelentősen emeli a vastagbélrák kialakulásának esélyét – derül ki egy több mint 88 ezer ember adatain alapuló amerikai vizsgálatból. A kutatás a PLCO eredményeire épült, és elsőként elemezte részletesen az alkoholfogyasztás és a rák közötti összefüggéseket teljes élettartamra vetítve.
A résztvevőket közel másfél évtizeden át követték nyomon. Ez idő alatt 1679 vastagbélrákos esetet diagnosztizáltak. Azoknál, akik heti 14 vagy annál több alkoholtartalmú italt fogyasztottak, 25 százalékkal magasabb volt a vastagbélrák kockázata a ritkán ivókhoz képest. A végbélrák esetében a különbség még jelentősebbnek bizonyult: a nagyivóknál csaknem kétszeres kockázatot mértek - írja a Fitbook.

Az aszpirin megakadályozhatja a vastagbélrák kiújulásának esélyét, de a legújabb kutatások fényében számos betegség esetén hasznos lehet.
Rák és az alkoholfogyasztás közötti összefüggéseket vizsgáltak a kutatók, megdöbbentő eredményre jutottak a kutatók. A kép illusztráció.
Fotó: OpenAI DALL-E

Rákot okozhat a tartós alkoholfogyasztás

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a korábban alkoholt fogyasztóknál nem mutatkozott emelkedett kockázat. Sőt, náluk alacsonyabb arányban fordultak elő, mint a jelenleg is alkoholt fogyasztóknál. 

Ez arra utal, hogy az absztinencia csökkentheti a betegség kialakulásának esélyét.

Bár a tanulmány elsősorban idősebb, amerikai felnőttek körében készült, eredményei megerősítik a korábbi kutatásokat: a tartós, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás komoly szerepet játszhat a vastagbélrák kialakulásában, míg az alkohol elhagyása védő hatású lehet. Korábban az Origo beszámolt arról a csendes gyilkosról, ami már a 30-asokat sem kíméli.

 

