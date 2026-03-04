Ez a rossz szokás durván megnöveli a vastagbélrák kockázatát

A résztvevőket közel másfél évtizeden át követték nyomon. Ez idő alatt 1679 vastagbélrákos esetet diagnosztizáltak. Azoknál, akik heti 14 vagy annál több alkoholtartalmú italt fogyasztottak, 25 százalékkal magasabb volt a vastagbélrák kockázata a ritkán ivókhoz képest. A végbélrák esetében a különbség még jelentősebbnek bizonyult: a nagyivóknál csaknem kétszeres kockázatot mértek - írja a Fitbook.

Rák és az alkoholfogyasztás közötti összefüggéseket vizsgáltak a kutatók, megdöbbentő eredményre jutottak a kutatók. A kép illusztráció.

Fotó: OpenAI DALL-E

Rákot okozhat a tartós alkoholfogyasztás

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a korábban alkoholt fogyasztóknál nem mutatkozott emelkedett kockázat. Sőt, náluk alacsonyabb arányban fordultak elő, mint a jelenleg is alkoholt fogyasztóknál.

Ez arra utal, hogy az absztinencia csökkentheti a betegség kialakulásának esélyét.

🚨 Alcoholic beverages have been classified as a Group 1 carcinogen by the World Health Organization’s International Agency for Research on Cancer (IARC) since 1988.



This classification means there is sufficient scientific evidence that alcohol causes cancer in humans.

As a… pic.twitter.com/PGD3XYViCV — Shining Science (@ShiningScience) February 18, 2026

Bár a tanulmány elsősorban idősebb, amerikai felnőttek körében készült, eredményei megerősítik a korábbi kutatásokat: a tartós, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás komoly szerepet játszhat a vastagbélrák kialakulásában, míg az alkohol elhagyása védő hatású lehet. Korábban az Origo beszámolt arról a csendes gyilkosról, ami már a 30-asokat sem kíméli.