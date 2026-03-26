Barátnő szerep milliókért? Meghökkentő titkot árult el a modell

Egy modell elárulta, hogy többször is milliós nagyságrendű összeget ajánlottak fel nekik szülők, csak azért, hogy randizzon a fiukkal, mert sokan úgy vélik, hogy ő a tökéletes nő – írja a Sun.

CeCe Rose Instagram-modell elárulta, sok szülő fizetne azért, hogy randizzon a fiukkal

Fotó: Instagram/@cecerose

A 26 éves CeCe Rose azt állítja, hogy gyakran keresik meg őt milliomos anyák és apák, akik kétségbeesetten szeretnék, ha fiaikat egy hozzá hasonló kaliberű nővel látnák.

Voltak szülők, akik felkerestek azzal, hogy a fiuknak nincsenek kilátásai, és attól tartanak, hogy soha nem talál majd hozzám hasonló lányt

– mondta a modell.

„Szó szerint segítségért fordulnak hozzám, mondván, hogy a gyermeküknek nehézségei vannak, és magánrepülővel akarnak idehozni, csak hogy egy hétvégét tölthessek vele” – tette hozzá.

A celeb elárulta azt is, hogy volt olyan szülő, aki több millió forintot ajánlott fel neki, hogy megmutassa a fiának, milyen egy valódi párkapcsolat.

„Volt egy arab herceg, aki felkeresett, és hatalmas összeget és luxuséletet ajánlott fel nekem, csak azért, hogy hozzámenjek” – árulta el.

CeCe Rose elárulta, hogy eddig az össze ilyen jellegű kérést elutasította, és jelenleg nem is tervezi, hogy barátnő szerepbe lépjen.

Meglepő vallomást tett egy német influenszer. Katarina Amalija évek óta az európai topfutball legnagyobb sztárjaival randizik, és az „ideiglenes barátnőiknek” adja ki magát. Az elképesztő luxusban élő nő szerint azonban a futballvilág kulisszái mögött egészen más szabályok működnek, mint amit a nyilvánosság lát.

A modern randizás világában egyre többen találkoznak a jövőhitegetés jelenségével, még akkor is, ha nem ismerik fel elsőre. A jövőhitegetés alattomos érzelmi manipuláció, amely a közös jövő ígéretével teremt hamis intimitást, miközben valódi szándék sokszor nincs mögötte.