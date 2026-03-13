Hatalmas fordulat a választásokon – ismert rapper lehet a miniszterelnök

A választási bizottság adatai szerint a párt a 275 tagú képviselőházban 182 mandátumot szerzett, ami abszolút többséget biztosít számára, és megnyitja az utat Balendra Sah miniszterelnöki kinevezése előtt. A rapper-politikus a többségi rendszerben 125, az arányos listás szavazáson pedig további 57 mandátumot kapott.

A korábban domináns Nepáli Kongresszus 38 mandátummal a második helyre szorult, míg a Nepáli Kommunista Párt (Egységes Marxista-Leninista) 25 képviselői helyet szerzett.

Hangzatos ígéretekkel szállt harcba a rapper-politikus

A március 5-én tartott választás volt az első azóta, hogy tavaly szeptemberben a főként a Z generációhoz tartozó fiatalok által vezetett korrupcióellenes tüntetések erőszakba torkolltak. A demonstrációk során több mint 70 ember halt meg, a tiltakozások pedig végül megbuktatták K. P. Sarma Oli kormányát. Az országot azóta ideiglenes kabinet irányítja.

A 35 éves Sah kampányában korrupcióellenes intézkedéseket, munkahelyteremtést és a jelenleg mintegy 42 milliárd dolláros gazdaság öt éven belüli megduplázását ígérte. A politikus korábban rapzenéjével szerzett ismertséget, amelyben élesen bírálta a politikai elitet, és a közösségi médiában széles követőtábort épített ki.

Az RSP fölényes győzelme történelmi jelentőségű: egyetlen párt sem szerzett ekkora parlamenti többséget Nepálban több mint hat évtizede. Az Indiával és Kínával határos, mintegy 30 millió lakosú országban az elmúlt 35 évben 32 alkalommal váltották egymást a kormányok, ami rontotta a befektetői bizalmat és fékezte a gazdasági növekedést. A mostani választási eredmény stabilabb kormányzás reményét keltheti a befektetői körökben.

