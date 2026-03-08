Több száz éves kincseket találtak amatőr régészek

Az amerikai nagyváros, Philadelphia régi utcái alatt nem csupán csövek, csatornák és patkányok bújnak meg, hanem lelkes amatőr régészeknek köszönhetően olykor 300 éves kincsek is előkerülnek – háztartási tárgyak, üvegpalackok, cserépdarabok és apró relikviák, amelyeket évszázadokkal ezelőtti lakók dobáltak régi udvari vécékbe, azaz privikbe.

Amatőr régészeknek köszönhetően üvegpalackok és cserépdarabok mesélik az amerikai nagyváros történetéről

Fotó: Matt és Melissa Dunphy / Facebook

Matt és Melissa, a Dunphy házaspár egy 1745-ös ház felújítása közben találták meg az első udvari vécéket. A felfedezés szenvedéllyé vált: azóta hat helyszínen folytattak ásatásokat, és egy The Boghouse című podcastot is indítottak, ahol megosztják a különös leleteket és a mögöttük rejlő történeteket – írja a New York Post.

Az amatőr régészek felfedezései új ablakot nyitnak

A talált tárgyak nemcsak régiségek: egyes darabok gyűjtők között akár több száz vagy ezer dollárt érhetnek. Dunphyék számára azonban fontosabb, hogy megértsék az egykori lakók életét, és rekonstruálják a házak és utcák történetét.

Régi térképek, adónyilvántartások és újsághírek segítik őket a múlt mozaikjainak összerakásában.

Bár a szakemberek óvatosságra intenek, a lelkes amatőr régészek felfedezései új ablakot nyitnak a történelembe, ahol minden apró tárgy egy darabka múltat mesél el.