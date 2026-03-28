régészeti lelet

A régészek sem hittek a szemüknek – döbbenetes dolgot találtak Egyiptomban

Egyiptomi kutatók lenyűgöző maradványokra bukkantak. A régészeti lelet új fényt vet az 5. századi keresztény élet mindennapjaira.
Az egyiptomi régészet újabb lenyűgöző felfedezést hozott: a kutatók 1600 éves keresztény kolostor maradványaira bukkantak Beheira tartományban, a Qallaya területen. A lelőhely a 5. századból származik, és különleges betekintést nyújt a korai kopt kolostorélet mindennapjaiba, valamint a vendéglátás és oktatás hagyományaiba – írja a Fox News.

Különleges régészeti felfedezést tettek Egyiptomban
Különleges régészeti felfedezést tettek Egyiptomban (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Lenyűgöző régészeti lelet: 13 szoba és titokzatos felirat

A legfrissebb feltárások során előkerült épület 13 többcélú szobával rendelkezett, amelyeket vendégek fogadására és oktatásra használtak, emellett konyha és raktár is tartozott hozzá. A kutatók szerint a szerkezet az „ókori kopt kolostoralapítás korai kezdeteinek” maradványa. A helyszínről készült fényképek szerint a falak és egyéb építészeti elemek rendkívül jó állapotban maradtak.

A régészek különleges festményeket és egy korai görög feliratot is találtak, amely valószínűleg sírkő volt: „Abba Kir, Shenouda fia”.

Emellett egy teljes márványoszlop, kerámiatöredékek növényi, geometriai motívumokkal és kopt betűkkel, valamint madár- és állatcsontok, továbbá osztriga kagylók is előkerültek, amelyek a mindennapi életre és étkezési szokásokra világítanak rá. Szakértők szerint a felfedezett díszítések és faliképek „a legjelentősebb források az ókori egyiptomi kopt művészet tanulmányozásához”. A lelőhely ráadásul jól mutatja a szerzetesi építészet fejlődését: az egyéni celláktól a félig közösségi lakóhelyekig terjedő funkcionális átmenetet.

Mégsem Kolumbusz fedezte fel Amerikát? – Olyan leletet találtak, ami átírhatja a történelmet

Egy különös mexikói lelet ismét felkavarta a történészek és régészek világát. Az Amerika felfedezése körüli vitát most egy kis terrakotta fej hozta újra előtérbe, amelyet többen római eredetűnek tartanak.

Élve temették el? – a tudósok sem találják a választ a rejtélyes csontvázra

Hátborzongató felfedezés rázta meg Franciaországot. Egy általános iskola mellett különös csontváz került elő – ülő helyzetben eltemetve, mintha még mindig figyelne. A kutatók egyelőre csak találgatják, miért temették így a több mint kétezer éves halottakat.

 

 

