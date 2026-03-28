A régészek sem hittek a szemüknek – döbbenetes dolgot találtak Egyiptomban

Az egyiptomi régészet újabb lenyűgöző felfedezést hozott: a kutatók 1600 éves keresztény kolostor maradványaira bukkantak Beheira tartományban, a Qallaya területen. A lelőhely a 5. századból származik, és különleges betekintést nyújt a korai kopt kolostorélet mindennapjaiba, valamint a vendéglátás és oktatás hagyományaiba – írja a Fox News.
Lenyűgöző régészeti lelet: 13 szoba és titokzatos felirat
A legfrissebb feltárások során előkerült épület 13 többcélú szobával rendelkezett, amelyeket vendégek fogadására és oktatásra használtak, emellett konyha és raktár is tartozott hozzá. A kutatók szerint a szerkezet az „ókori kopt kolostoralapítás korai kezdeteinek” maradványa. A helyszínről készült fényképek szerint a falak és egyéb építészeti elemek rendkívül jó állapotban maradtak.
A régészek különleges festményeket és egy korai görög feliratot is találtak, amely valószínűleg sírkő volt: „Abba Kir, Shenouda fia”.
Emellett egy teljes márványoszlop, kerámiatöredékek növényi, geometriai motívumokkal és kopt betűkkel, valamint madár- és állatcsontok, továbbá osztriga kagylók is előkerültek, amelyek a mindennapi életre és étkezési szokásokra világítanak rá. Szakértők szerint a felfedezett díszítések és faliképek „a legjelentősebb források az ókori egyiptomi kopt művészet tanulmányozásához”. A lelőhely ráadásul jól mutatja a szerzetesi építészet fejlődését: az egyéni celláktól a félig közösségi lakóhelyekig terjedő funkcionális átmenetet.
