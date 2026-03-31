7000 éves titok került elő, mely átírhatja a történelmet

Egy új régészeti felfedezés Izraelben ritka bizonyítékot ad az őskori nomádok életmódjára és szervezettségére. A Negev-sivatagban előkerült maradványok pontosabban rajzolják ki, miként alkalmazkodtak a korai embercsoportok a környezetükhöz.
Strucctojáshéjat találtak régészek Izraelben
Dél-Izraelben strucctojáshéjat fedeztek fel régészek egy hétezer évvel ezelőtt gyújtott tábortűz maradványai mellett, a Negev-sivatagban - közölte az izraeli régészeti hivatal, (IAA).
Egy hétezer éves, feltehetően őskori sivatagi nomádok által rakott tábortűz maradványai közelében találták a különleges tojásokat, amelyeket a helyszínen gyűjtöttek, főztek, majd el is fogyasztottak.
A Nitzana mellett, az egyiptomi határ közelében végzett ásatásokon bukkantak az egykor ott élő struccok nyomaira.
A tojások közelsége a tűzhöz, valamint az, ahogyan megtaláltuk őket, arra utal, hogy tudatos gyűjtésről van szó
– közölte Lauren Davis, a Negev- és az Arava-sivatag nomád kultúráinak kutatója.
Az egyik tojást közvetlenül a tűzrakáson belül találtuk meg, s ez tovább erősíti azt az elméletet, hogy élelmiszerként fogyasztották őket.
Davis szerint az ilyen típusú lelőhelyeket általában gyorsan betemetik a homokdűnék, majd évezredek múltán újra felszínre kerülnek, ahogy a szél mozgatja a homokot.
Ennek köszönhető, hogy a tojások kivételesen jó állapotban maradtak fenn, pedig általában nem őrződnek meg. Szerencsére ez a feltárás betekintést nyújtott az akkoriban itt élő nomádok életébe is
– tette hozzá, az MTI beszámolója szerint.
