7000 éves titok került elő, mely átírhatja a történelmet

Egy új régészeti felfedezés Izraelben ritka bizonyítékot ad az őskori nomádok életmódjára és szervezettségére. A Negev-sivatagban előkerült maradványok pontosabban rajzolják ki, miként alkalmazkodtak a korai embercsoportok a környezetükhöz.

Régészeti ásatás: Hétezer éves strucctojásokat találtak Izraelben (A kép illusztráció, rajta egy törökországi ásatás)

Fotó: Talha Aytan/Pexels

Strucctojáshéjat találtak régészek Izraelben

Dél-Izraelben strucctojáshéjat fedeztek fel régészek egy hétezer évvel ezelőtt gyújtott tábortűz maradványai mellett, a Negev-sivatagban - közölte az izraeli régészeti hivatal, (IAA).

Egy hétezer éves, feltehetően őskori sivatagi nomádok által rakott tábortűz maradványai közelében találták a különleges tojásokat, amelyeket a helyszínen gyűjtöttek, főztek, majd el is fogyasztottak.

A cache of ostrich eggs dated from approximately 7,000-years-ago was discovered at an archaeological site near Nitzana in southern Israel, the Israel Antiquities Authority (IAA) said in a Sunday social media post.

Reporting by @sela_eitamm.https://t.co/S5jVgc57zT — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 29, 2026

A Nitzana mellett, az egyiptomi határ közelében végzett ásatásokon bukkantak az egykor ott élő struccok nyomaira.

A tojások közelsége a tűzhöz, valamint az, ahogyan megtaláltuk őket, arra utal, hogy tudatos gyűjtésről van szó

– közölte Lauren Davis, a Negev- és az Arava-sivatag nomád kultúráinak kutatója.

Az egyik tojást közvetlenül a tűzrakáson belül találtuk meg, s ez tovább erősíti azt az elméletet, hogy élelmiszerként fogyasztották őket.

Davis szerint az ilyen típusú lelőhelyeket általában gyorsan betemetik a homokdűnék, majd évezredek múltán újra felszínre kerülnek, ahogy a szél mozgatja a homokot.

Ennek köszönhető, hogy a tojások kivételesen jó állapotban maradtak fenn, pedig általában nem őrződnek meg. Szerencsére ez a feltárás betekintést nyújtott az akkoriban itt élő nomádok életébe is

– tette hozzá, az MTI beszámolója szerint.

