95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

7000 éves titok került elő, mely átírhatja a történelmet

Hétezer éves strucctojáshéjakat találtak régészek a Negev-sivatagban egy őskori tábortűz maradványai mellett. A régészeti felfedezés Izraelben új részletekkel árnyalja, hogyan éltek és alkalmazkodtak a sivatagi környezethez a nomád közösségek. A lelet kézzelfogható bizonyítékot ad a táplálkozásukról és a természeti erőforrások tudatos használatáról.
Egy új régészeti felfedezés Izraelben ritka bizonyítékot ad az őskori nomádok életmódjára és szervezettségére. A Negev-sivatagban előkerült maradványok pontosabban rajzolják ki, miként alkalmazkodtak a korai embercsoportok a környezetükhöz.

Régészeti ásatás: Hétezer éves strucctojásokat találtak Izraelben (A kép illusztráció, rajta egy törökországi ásatás)
Strucctojáshéjat találtak régészek Izraelben

Dél-Izraelben strucctojáshéjat fedeztek fel régészek egy hétezer évvel ezelőtt gyújtott tábortűz maradványai mellett, a Negev-sivatagban - közölte az izraeli régészeti hivatal, (IAA).

Egy hétezer éves, feltehetően őskori sivatagi nomádok által rakott tábortűz maradványai közelében találták a különleges tojásokat, amelyeket a helyszínen gyűjtöttek, főztek, majd el is fogyasztottak.

A Nitzana mellett, az egyiptomi határ közelében végzett ásatásokon bukkantak az egykor ott élő struccok nyomaira.

A tojások közelsége a tűzhöz, valamint az, ahogyan megtaláltuk őket, arra utal, hogy tudatos gyűjtésről van szó

– közölte Lauren Davis, a Negev- és az Arava-sivatag nomád kultúráinak kutatója.

Az egyik tojást közvetlenül a tűzrakáson belül találtuk meg, s ez tovább erősíti azt az elméletet, hogy élelmiszerként fogyasztották őket.

Davis szerint az ilyen típusú lelőhelyeket általában gyorsan betemetik a homokdűnék, majd évezredek múltán újra felszínre kerülnek, ahogy a szél mozgatja a homokot.

Ennek köszönhető, hogy a tojások kivételesen jó állapotban maradtak fenn, pedig általában nem őrződnek meg. Szerencsére ez a feltárás betekintést nyújtott az akkoriban itt élő nomádok életébe is

– tette hozzá, az MTI beszámolója szerint.

