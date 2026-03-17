Elképesztő felfedezés – egy 2000 éves templom vezetett a nyomra

A régészeti felfedezés a dániai Hedegård területén történt, ahol a kutatók már korábban is különösen gazdag vaskori temetkezési helyeket találtak. Az új ásatás azonban egészen rendkívüli eredményt hozott: egy monumentális templom maradványait tárták fel, amely egykor a térség vallási és politikai életének központja lehetett – írja a FoxNews.
A régészeti felfedezés egy eltűnt vaskori hatalmi központot jelez
A templom körülbelül 15 x 16 méteres lehetett, és a kutatók szerint egy magas, toronyszerű épületként állhatott a település központjában. Az épület belsejében egy kiemelt agyagplatformot és díszes tűzhelyet találtak, amely fontos szerepet játszhatott a vallási szertartások során.
A feltárás során kiderült, hogy az épületnek két különböző korszaka volt. A fiatalabb templomot kissé eltolva építették az idősebb fölé, miközben a korábbi tűzhelyet érintetlenül hagyták, és egyszerűen ráépítettek egy újat. Ez arra utal, hogy a hely hosszú ideig kiemelt vallási jelentőséggel bírt.
A régészek vakolatdarabokat is találtak, amelyek azt mutatják, hogy a templom falait egykor fehérre festhették. Ez a megoldás rendkívül látványos lehetett, és arra utal, hogy az épület fontos reprezentatív szerepet töltött be.
Különösen izgalmas, hogy a feltárás során két üveggyöngy is előkerült, amelyek valószínűleg a Közel-Keletről vagy Egyiptomból származnak.
Ez azt jelzi, hogy a település nem volt elszigetelt: kapcsolatban állhatott a korabeli Európa és a Mediterráneum kereskedelmi hálózataival.
A lelőhely már korábban is felkeltette a kutatók figyelmét, amikor a környéken rendkívül gazdag sírokat és fegyveres temetkezéseket találtak. A leletek között római műhelyekből származó presztízstárgyak és kelta fegyverek is szerepeltek.
A szakemberek szerint a település mindössze néhány generáción keresztül létezhetett, mégis minden jel arra utal, hogy a térség egyik legerősebb vaskori központja volt.
A stratégiai elhelyezkedés, az erődítések, a fegyverek és a kereskedelmi kapcsolatok mind egy fejlett politikai elit jelenlétére utalnak.
A mostani régészeti felfedezés ezért nemcsak egy különleges templom feltárását jelenti, hanem egy olyan, eddig szinte teljesen ismeretlen társadalom történetébe enged betekintést, amely Krisztus idején rövid időre jelentős hatalmi központtá válhatott.
