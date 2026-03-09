Több mint 1000 éves, arannyal teli sírt találtak

Lenyűgöző régészeti leletet fedeztek fel a panamai Coclé tartományban dolgozó kutatók: több mint ezer éves, arannyal teli sírt tártak fel az El Caño lelőhelyen. A felfedezés nemcsak a tárgyi kultúrát, hanem az egykori panamai társadalom hierarchiáját is feltárja – írja a Fox News.

Lenyűgöző régészeti leletre bukkantak Panamában – Fotó: HANDOUT / Panama

Arany és presztízs: 1000 éves régészeti lelet

A hármas sír mellvértet, fülbevalókat, karkötőket és finoman kidolgozott kerámiákat rejtett. Bár magát a sírt már 2009-ben azonosították, a benne talált tárgyak gazdagsága és a szerkezet komplexitása csak most vált nyilvánvalóvá.

A központi egyént presztízstárgyak vették körül, jelezve magas társadalmi státuszát a közösség hierarchiájában.

A hat arany tárgy – két mellvért, két karpánt és két fülrúd – a Gran Coclé időszakra utal, és a helyi panamai mesterség kézművességét bizonyítja. Bár az egyének nevei nem ismertek, a tárgyak mintázata a családi vonalra utal, az arany pedig megőrizte a ranghoz és nemzetséghez kapcsolódó üzenetet. Ez a régészeti lelet új betekintést nyújt az ősi panamai társadalmi szerveződésbe, a politikai hatalomba, a kereskedelmi hálózatokba és a rituális gyakorlatokba. Az El Caño ásatás olyan történelmi összefüggésekre világít rá, amelyek a mai napig tanulságosak.

Sokkoló régészeti felfedezés: brutális erőszak nyomaira bukkantak

Egy 1 200 éves kivégzőgödör felfedezése borzolja a kedélyeket. A régészet most új fényt vet a 9. századi határkonfliktusokra és viking korban elkövetett erőszakra.

Megdöbbentő régészeti leletet találtak az ősemberek szokásairól

Egy friss régészeti kutatás meglepő részleteket tárt fel az ősemberek táplálkozásáról. Az eredmények szerint őseink már folytattak cápavadászatot 7000 évvel ezelőtt is, a vadállat húsának elfogyasztása céljából.