Nem akarta abbahagyni az ásást a kutya – hátborzongató titokra derült fény

A Stanley nevű kutya gazdája kertjében, a devoni Clyst Honiton faluban kezdett el kitartóan ásni. A tulajdonos sokáig nem tulajdonított nagy jelentőséget a dolognak, ám amikor az állat végül egy különös tárgyat kapart ki a földből, minden megváltozott a rejtélyes gyilkossággal kapcsolatban – írja a Daily Star.

A labrador különös felfedezést tett a rejtélyes gyilkossággal kapcsolatban (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A kutya kaparta ki a rejtélyes gyilkosság bizonyítékát

A föld alól egy kék színű üveg került elő, amelyen a „Not To Be Taken (Nem szabad bevenni)” felirat szerepelt. A gazda utánanézett a leletnek, és kiderült, hogy egy viktoriánus kori méregtároló üvegről van szó.

A kutatás során egy megrázó történet is napvilágra került: a közelben élt egy nő, aki a 19. században megmérgezte a férjét. A beszámolók szerint a nő azért végzett vele, hogy megszerezze a vagyonát és együtt lehessen szeretőjével.

A gyilkosság után a nőt elfogták, majd nyilvánosan kivégezték, az eset pedig akkora felháborodást keltett, hogy hozzájárult a nyilvános kivégzések megszüntetéséhez az országban.

A jelenlegi tulajdonos úgy véli, a kertjében talált üveg akár a bűncselekményhez is köthető, bár ezt egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.

A különös az egészben, hogy a kutya hosszú ideig ugyanazon a helyen ásott, majd a lelet megtalálása után teljesen felhagyott ezzel.

A történet felkeltette a helyiek érdeklődését, és a tulajdonos abban bízik, hogy egy történész segíthet kideríteni, valóban egy több mint másfél évszázados bűntény bizonyítéka került-e elő a kertjéből.

