Megoldódhat a brit kriminalisztika egyik legismertebb ügye: 55 év után bizonyítékot találtak

A kilenc hüvelyk (mintegy 23 centiméter) hosszú csontdarabra egy bethnal greeni ingatlan hátsó udvarában, Kelet-Londonban találtak rá. A területet egy fogadóiroda mögötti kertben kutatták át, ahol a maradványt körülbelül egy méter mélyen találták meg. A londoni rendőrség közlése szerint jelenleg is folyamatban van a csont azonosítása, amely kulcsfontosságú lehet a rejtélyes gyilkossági ügy megoldása szempontjából – írja a Mirror.

A rejtélyes gyilkosság az 1960-as évek végén történt egy bethnal greeni ingatlannál (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Rengeteg bizonytalanság övezte a rejtélyes gyilkosságot

A család szerint a mostani felfedezés akár végre lezárhatja az évtizedek óta húzódó tragédiát, ami a brit kriminalisztika egyik legismertebb ügye. A nyomozás új lendületet kapott, miután egy korábbi helyi szabó családtagjai jelezték: az édesapjuk annak idején azt gyanította, hogy az áldozatot, Muriel McKayt ebben a kertben temethették el. Az információ alapján indult meg a független kutatás, amely végül a csontdarab megtalálásához vezetett.

Az ügy még az 1960-as évek végére nyúlik vissza. Az 55 éves nőt elrabolták, majd meggyilkolták, miután az elkövetők tévesen azonosították: egy befolyásos médiavállalkozó feleségének hitték. A tragikus tévedés végül az életébe került.

A gyilkosságot két testvér követte el, akiket később életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek. A nő holttestét azonban soha nem találták meg, így az ügy évtizedeken át megoldatlan rejtély maradt.

Az egyik elkövető korábban azt állította, hogy a holttestet egy vidéki farmon temették el, azonban egy 2022-es átfogó kutatás nem hozott eredményt. Ez még tovább növelte a bizonytalanságot az ügy körül.

A most előkerült csontdarab új reményt adhat arra, hogy végre fény derüljön az igazságra. A szakértők jelenleg azt is vizsgálják, hogy a maradványon található vágásnyomok milyen körülmények között keletkezhettek.

