Elképesztő fordulat: elveszettnek hitt Rembrandt-alkotás került elő Amszterdamban

A több mint száz évig lappangó Rembrandt-alkotás évtizedeken át magántulajdonban volt, és korábban nem tartották hiteles műnek. A mostani kétéves vizsgálat azonban alapjaiban írta át a Rembrandt-alkotás történetét – írja a Bild.

A frissen hitelesített Rembrandt-alkotás, a „Zakariás látomása a templomban” több mint egy évszázad után újra a Rijksmuseum falai között látható Fotó: KOEN VAN WEEL / ANP MAG

Rembrandt-alkotás modern technológiával bizonyítva

A jelenlegi tulajdonos 1961-ben vásárolta meg a képet. Akkoriban a szakértők úgy vélték, nem maga Rembrandt festette az alkotást. Azóta évtizedekig nem történt újabb átfogó elemzés.

Két évvel ezelőtt azonban a tulajdonos ismét a Rijksmuseum szakembereihez fordult. A festményvizsgálat során korszerű képalkotó és anyagelemző eljárásokat alkalmaztak – olyan technológiákat, amelyek az 1960-as években még nem álltak rendelkezésre.

A szakértők összevetették a festékanyagokat, a fatáblát, az ecsetkezelést, a kompozíciót és az aláírást a hiteles Rembrandt-alkotásokkal. A bibliai témaválasztás és a fény–árnyék kezelés is teljes mértékben illeszkedik a mester korai amszterdami időszakához. Az eredmények egységes képet mutattak: a mű valódi Rembrandt-alkotás.

„Zakariás látomása a templomban” — bibliai jelenet a fiatal mestertől

A „Zakariás látomása a templomban” a Lukács evangéliumából ismert jelenetet ábrázolja: Zakariás főpap a templomban látomást kap, amikor megjelenik előtte Gábriel arkangyal. Az angyal bejelenti, hogy idős koruk ellenére gyermeke születik – ő lesz Keresztelő János.

A bibliai történetek feldolgozása meghatározó szerepet játszott Rembrandt pályájának korai szakaszában.

A most hitelesített Rembrandt-alkotás különösen fontos darab abból az időszakból, amikor a művész Leidenből Amszterdamba költözött, és új korszak kezdődött életében.

A múzeum igazgatója, Taco Dibbits szerint a felfedezés jelentősen bővíti a fiatal festőről alkotott képet, és lehetőséget ad a közönségnek arra, hogy közelebbről is megismerje a mester fejlődését.

Több mint száz év után újra kiállítva

A festményt utoljára 1898-ban mutatták be a nagyközönségnek, Vilma királynő trónra lépése alkalmából. Most a tulajdonos hosszú távú letétként a Rijksmuseum rendelkezésére bocsátotta a művet.