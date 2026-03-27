Elszabadult a pokol a belvárosban – több száz tinédzser esett egymásnak

A chicagói belvárosban kialakult rendbontás során tinédzserek százai lepték el az utcákat, autókra másztak, és több helyen is verekedések törtek ki. A rendőrség végül több letartóztatást hajtott végre. Az eset újra ráirányította a figyelmet a visszatérő, erőszakba torkolló tömegjelenetekre - tájékoztat a Fox News.

A rendbontás percek alatt káoszba fordította Chicago belvárosát

Hány fiatalt tartóztattak le a chicagói rendbontás során?

A hatóságok összesen nyolc fiatalkorút vettek őrizetbe. Emellett 24 esetben szabtak ki büntetést kijárási tilalom megsértése miatt. A letartóztatottak többsége 13 és 16 év közötti volt.

A beszámolók szerint több verekedés is kialakult, miközben egyes fiatalok autókra ugráltak és rongálták azokat. Többeket meggondolatlan veszélyeztetéssel vádoltak meg, egy 16 éves fiú ellen pedig súlyosabb, hivatalos személy elleni erőszak miatt is eljárás indult.

Hogyan reagált a rendőrség a chicagói rendbontásra?

A rendőrség gyorsan reagált az eseményekre, és este 10 óra körül megkezdte a kijárási tilalom szigorúbb betartatását. Az intézkedések hatására a tömeg viszonylag rövid időn belül oszlani kezdett, a hatóságok pedig több fiatalt előállítottak.

Milyen intézkedéseket vezettek be a kijárási tilalom kapcsán?

Chicagóban már korábban is érvényben volt kijárási tilalom a fiatalkorúak számára, amelynek célja, hogy éjszaka korlátozza a fiatalok utcai jelenlétét. A rendbontás idején a hatóságok ennek szigorúbb betartását kezdték el ellenőrizni, és több esetben bírságot is kiszabtak a szabály megszegése miatt. Emellett a városvezetés további szigorításokat fontolgat: a javaslat szerint a rendőrök először figyelmeztetnék a tömeget, majd szükség esetén intézkednének, valamint ellenőriznék a fiatalok életkorát és az utcán tartózkodás okát.