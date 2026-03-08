Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Súlyos dolgokat mondott Orbán Balázs a kampányról

Olvassa el!

Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

new york

Hátborzongató ügy New Yorkban – a rendőrök már sejtik, kié lehet a megtalált fej

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kezd összeállni a bűnügyi kirakós képe. New Yorkban a minap a rendőrök egy emberi fejet találtak Queensben, és úgy vélik, hogy ez a testrész a hat hónappal korábban egy szemeteszsákban felfedezett guyanai nőhöz tartozik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
new yorkrendőrségi nyomozásrendőrségi ügynyomozásrendőrség

Csütörtök este a New York-i rendőrök egy fejre bukkantak a madárvédelmi területen. A történtek sokakat megrázott: egy nyugodt, békés túrázásra alkalmas terület vált hirtelen nyomozási helyszínné.

Police car vehicle of New York Police as seen parked or moving on the streets of NY near Union Square park in Manhattan, New York City in the United States of America. The New York City Police Department NYPD , officially the City of New York Police Department, is the primary law enforcement agency within New York City. Established on May 23, 1845, The New York City Police Department vehicle fleet consists of 9624 police cars, 11 boats, eight helicopters, and numerous other vehicles. The current colors of NYPD vehicles is an all-white body with two blue stripes along each side. NY, USA on May 2023 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP), Szörnyű leletre bukkantak Queensben a rendőrök
Szörnyű leletre bukkantak Queensben a rendőrök 
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A zsaruk úgy vélik, hogy a fej a hat hónappal ezelőtt egy szemetes zsákban felfedezett testhez tartozik. A hatóságok szerint az áldozat egy guyanai nő lehet, akinek részben bomlott testét közmunkások találták meg egy zsákban az Idlewood Park közelében. Akkor csak a törzs került elő, fej, karok és lábak nélkül, a testet kötelek és ragasztószalag tartotta össze. A tetoválások – egy virág és három név – segíthetnek az áldozat azonosításában – írja a New York Post.

Ez most a legrejtélyesebb rendőrségi ügy 

A rendőrség szerint a DNS-vizsgálat és a tetoválások összevetése kulcsfontosságú lesz annak kiderítéséhez, hogy a fej és a törzs ugyanahhoz a személyhez tartozik-e, és mi vezetett a halálához. 

A hatóságok egyelőre nem közölték, van-e gyanúsított. 

A helyieket arra kérték, hogy minden információt osszanak meg, ami segítheti a nyomozást. Az ügy a város egyik legrejtélyesebb és legnyugtalanítóbb esetévé vált, és a rendőrség mindent megtesz, hogy választ találjon a kérdésekre.

 

A közelmúltban arról írt az Origo, hogy civil ruhás rendőrt akartak kirabolni New Yorban, ami rossz ötlet volt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!