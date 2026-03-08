Hátborzongató ügy New Yorkban – a rendőrök már sejtik, kié lehet a megtalált fej

Csütörtök este a New York-i rendőrök egy fejre bukkantak a madárvédelmi területen. A történtek sokakat megrázott: egy nyugodt, békés túrázásra alkalmas terület vált hirtelen nyomozási helyszínné.

Szörnyű leletre bukkantak Queensben a rendőrök

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A zsaruk úgy vélik, hogy a fej a hat hónappal ezelőtt egy szemetes zsákban felfedezett testhez tartozik. A hatóságok szerint az áldozat egy guyanai nő lehet, akinek részben bomlott testét közmunkások találták meg egy zsákban az Idlewood Park közelében. Akkor csak a törzs került elő, fej, karok és lábak nélkül, a testet kötelek és ragasztószalag tartotta össze. A tetoválások – egy virág és három név – segíthetnek az áldozat azonosításában – írja a New York Post.

Ez most a legrejtélyesebb rendőrségi ügy

A rendőrség szerint a DNS-vizsgálat és a tetoválások összevetése kulcsfontosságú lesz annak kiderítéséhez, hogy a fej és a törzs ugyanahhoz a személyhez tartozik-e, és mi vezetett a halálához.

A hatóságok egyelőre nem közölték, van-e gyanúsított.

A helyieket arra kérték, hogy minden információt osszanak meg, ami segítheti a nyomozást. Az ügy a város egyik legrejtélyesebb és legnyugtalanítóbb esetévé vált, és a rendőrség mindent megtesz, hogy választ találjon a kérdésekre.

