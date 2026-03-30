rendőrgyilkos

Hét hónapig menekült a rendőrgyilkos – tűzharc zárta le a hajtóvadászatot

Hét hónapon át tartó, országos figyelmet kiváltó hajtóvadászat zárult le Ausztráliában. A feltételezett rendőrgyilkos halálával véget ért akció után a hatóságok még hivatalos azonosításra várnak. Az ügy hátterét és a menekülés körülményeit továbbra is vizsgálják.
rendőrgyilkosAusztrálialelőtték

Lelőtték az augusztus vége óta a hatóságok elől menekülő feltételezett rendőrgyilkost, Dezi Freemant Ausztráliában - közölte hétfőn az ausztrál rendőrség hozzátéve, hogy a férfi hivatalos azonosítása még nem történt meg.

A rendőrgyilkos elleni akció háromórás összecsapás után ért véget (Képünk illusztráció) - Fotó: Unsplash
A rendőrgyilkos elleni akció háromórás összecsapás után ért véget (Képünk illusztráció) - Fotó: Unsplash

Úgy véljük, hogy ő Freeman, de még át kell esnünk egy hivatalos azonosítási eljáráson

- mondta el Mike Bush, Victoria állam rendőrfőnöke Melbourne-ben.

A rendőrgyilkosság miatt körözött Dezi Freemant háromórás összecsapás végén lőtték le a rendőrök. Az 56 éves férfi után hét hónapig folyt a példátlanul nagy erőket mozgósító hajtóvadászat, amely az egész országot izgalomban tartotta.

Freeman a Melbourne-től körülbelül 300 kilométerre északkeletre fekvő Porepunkah közelében lévő birtokán nyitott tüzet augusztus 26-án a rendőrökre, akik egy ellene folyó nyomozás miatt szálltak ki hozzá. A lövöldözésben két rendőr vesztette életét, egy pedig súlyosan megsebesült. Freeman fegyveresen menekült el a helyszínről bevéve magát a sűrű erdőbe, a rendőrség azóta nagy erőkkel próbált a nyomára akadni. Közben a felesége, Amalia, gyermekei anyja is felszólította a médiában, hogy adja meg magát.

A különleges rendőri egységek hétfőn reggel a Victoria állambeli Thologolong közelében csaptak le a szökésben lévő férfira.

Freeman, akit eredetileg Desmond Filbynek hívtak, és szabadúszó fotós volt, magát "szuverén állampolgárnak", egy olyan kormányellenes mozgalom tagjának tartotta, amely elutasítja a hatóságokat és a törvényeket. A rendőrség folytatja a nyomozást az ügyben, különösen azt vizsgálják, hogy segített-e valaki Freemannek a menekülésében.

