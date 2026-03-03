Szenzációs hírt jelentettek be Párizsban – 20 éve nem volt erre példa

Az 1880 és 1881 között készült nagy formátumú alkotás (130 x 175 cm) egy nyári ebéd végét ábrázolja a chatou-i Maison Fournaise étterem teraszán, a Szajna egyik szigetén, Auguste Renoir (1841-1919) egyik ikonikus helyén.

Renoir remekműve visszatér Párizsba

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Renoir híres festménye kettős kiállítás keretében lesz látható

A Paul Durand-Ruel kereskedő által megvett kép az 1920-as években került Duncan Phillips amerikai műgyűjtő birtokába, és a Phillips Collection nevű washingtoni neves modern művészeti múzeumban őrzik.

A Déjeuner des canotiers húsz éve nem járt Párizsban, akkor Musée du Luxembourg kortárs művészeti múzeum egyik kiállításán volt látható.

Nagy esemény Franciaországban viszontlátni a képet, „(…) valóban az egyik nagy álmom volt elhozni a festményt a Musée d’Orsay-be”– mondta Paul Perrin, a párizsi múzeum állagmegóvási és gyűjteményi igazgatója.

Pierre-Auguste Renoir

Luncheon of the Boating Party pic.twitter.com/6ALh1NGRpE — Art Guide (@ArtGuide_db) February 28, 2026

A kép március 17-től lesz látható a festőnek szentelt kettős kiállítás keretében. Renoir az impresszionizmus egyik központi alakja, a modern élet jeleneteinek magasztalásáról és ragyogó fényjátékairól vált ismertté.

A Renoir és a szerelem, A boldog modernitás (1865-1885) című tárlat július 19-ig mutatja be a festő karrierjének első szakaszát mintegy ötven vászonnal, közöttük olyan alkotásokkal, mint a La Dance a Bougival (Tánc Bougivalban) és a Bál a Moulin de la Galette-ben.

Ezzel egyidejűleg a Musée d’Orsay-ben lesz látható július 5-ig a Rajzoló Renoir című kiállítás, amely első ízben gyűjti össze a mester mintegy száz képét, közöttük rajzokat, akvarelleket és pasztellképeket.

Elképesztő fordulat: elveszettnek hitt Rembrandt-alkotás került elő Amszterdamban

Hatalmas szenzáció rázta meg az amszterdami művészeti világot: a Rijksmuseum hivatalosan is hitelesített egy régóta vitatott festményt.

Kortárs magyar festmény került a Vatikán pápai gyűjteményébe

Vollein Ferenc Balaton-díjas festőművész ünnepélyes keretek között adhatta át festményét XIV. Leó pápának a Vatikánban, a Szent Péter-bazilika VI. Pál termében.