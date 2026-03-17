Így készül a tökéletes répatorta – mutatjuk a titkot, amit sokan nem ismernek

A répatorta ma már világszerte ismert desszert, amelynek gyökerei a középkori Európáig vezethetők vissza. Abban az időben a cukor ritka és drága alapanyagnak számított, ezért a sütés során gyakran használtak természetes édesítőket, például sárgarépát. A sütemény később a 18. századi szakácskönyvekben is megjelent, majd a 20. század közepén vált igazán népszerűvé az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban. A recept azóta folyamatosan fejlődött, és ma már a pékségek, kávézók és otthoni konyhák egyik kedvelt klasszikusa - tájékoztat a La Patisserie Du Monde.

Szeletelt répatorta, amelynek szaftos tésztáját a reszelt sárgarépa adja

Fotó: Unsplash

Mit hívhatunk répatortának?

A répatorta olyan sütemény, amelynek tésztájába reszelt sárgarépa kerül. A zöldség természetes cukrot és nedvességet ad a tésztának, ezért a torta általában puha, szaftos és enyhén fűszeres ízű. A klasszikus változatokat gyakran dióval, mazsolával vagy különféle fűszerekkel készítik, és sok esetben krémsajtos máz vagy cukormáz kerül a tetejére. A desszert egyik különlegessége, hogy egyszerre lehet egyszerű házi sütemény és elegáns cukrászdai torta is.

Mi az összetétele a répatortának?

A klasszikus répatorta alapvető hozzávalói általában a következők:

reszelt sárgarépa;

liszt;

tojás;

cukor;

olaj vagy vaj;

sütőpor vagy szódabikarbóna;

fahéj vagy más fűszerek;

dió vagy pekándió;

mazsola (egyes receptekben).

A modern változatok gyakran tartalmaznak krémsajtos krémet, amely krémsajtból, vajból, porcukorból és vaníliából készül.

5 érdekesség a répatortáról