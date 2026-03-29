Repülés utáni megfázás – mindenki a légkondit hibáztatja, pedig teljesen más a bűnös

A repülés utáni megfázás hátterében nem kizárólag a légkondicionáló áll, hanem több tényező együttes hatása. Bár a kabin levegőjét folyamatosan szűrik és cserélik, az utasok mégis hosszú órákon át egy zárt térben tartózkodnak egymás közelében – írja a Focus.

A repülés utáni megfázás gyakran a zárt tér és a száraz levegő miatt alakul ki a fedélzeten

Repülés utáni megfázás – ezért terjednek gyorsan a kórokozók a repülőn

Ez az úgynevezett zárt térben terjedő fertőzések repülőn jelensége: egyetlen köhögés vagy tüsszentés is elegendő ahhoz, hogy a kórokozók gyorsan eljussanak másokhoz.

Zárt tér és levegőkeringés — így terjednek a kórokozók

A repülőgépen sok ember ül egymáshoz közel, gyakran órákon keresztül. A levegő ugyan szűrt, de a repülő kabin levegő keringése miatt a baktériumok és vírusok könnyen eljutnak egyik utastól a másikig.

A levegő áramlása ráadásul segíti is a részecskék terjedését, így a fertőzés esélye megnő.

Száraz levegő — a legnagyobb rejtett veszély

A másik kulcsfontosságú tényező a nagyon alacsony páratartalom. A repülőn lévő száraz levegő hatása sokkal komolyabb, mint azt sokan gondolják:

kiszárítja az orr és a torok nyálkahártyáját

gyengíti a természetes védekezőképességet

megkönnyíti a kórokozók bejutását

Amikor a nyálkahártya kiszárad, már nem tud hatékonyan védekezni — így sokkal könnyebben alakul ki megfázás.

Miért érzi magát betegnek repülés után?

A repülés utáni megfázás valójában a következők kombinációja:

zárt térben terjedő kórokozók

folyamatos levegőkeringés

kiszáradt nyálkahártya

Ez a hármas együtt jelentősen növeli a fertőzés esélyét, még akkor is, ha a légkondicionáló rendszer önmagában nem veszélyes.

