Kisrepülő zuhant a tengerbe Ausztrália partjainál

A beszámolók szerint a repülőgép helyi idő szerint 11:30 körül zuhant a vízbe, nem sokkal azután, hogy felszállt a Broome repülőtér területéről. A fedélzeten tartózkodók között utasok és a személyzet tagjai is voltak - írja a dailymail.

Lezuhant egy kisrepülő Nyugat-Ausztrália partjainál.

Az utasok szerencsére könnyebb sérülésekkel másztak ki a kisrepülőből

A riasztást követően több mentőegység – köztük mentőautók, orvosok, rendőrök, tűzoltók és tengeri mentőcsapatok – érkeztek a helyszínre. A mentési munkálatok során egyes sérülteket helikopterrel emeltek ki a roncsból. A St John WA kezdetben arról számolt be, hogy mind a hét érintett személy megsérült, azonban a Nyugat-Ausztrália rendőrsége később pontosította az adatokat. Tájékoztatásuk szerint végül csak egy ember szenvedett könnyebb fejsérülést, a többiek állapota nem súlyos.

A repülőgép a tervek szerint a Mungalalu Truscott repülőtér felé tartott, amely mintegy 620 kilométerre északkeletre található a baleset helyszínétől. Az útvonalat elsősorban az olaj- és gázipari létesítményekhez utazó dolgozók használják. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják, a pontos okok egyelőre nem ismertek.




