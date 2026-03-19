Kisrepülő zuhant a tengerbe Ausztrália partjainál

Kisrepülőgép szenvedett balesetet Nyugat-Ausztrália partjainál, a Broome közelében fekvő Roebuck-öböl térségében. A csütörtök délelőtt történt incidensben hét ember érintett volt, a hatóságok nagyszabású mentőakciót indítottak. A mentőcsapatok szerint csak könnyebb sérültjei vannak a repülőgép-balesetnek.
A beszámolók szerint a repülőgép helyi idő szerint 11:30 körül zuhant a vízbe, nem sokkal azután, hogy felszállt a Broome repülőtér területéről. A fedélzeten tartózkodók között utasok és a személyzet tagjai is voltak - írja a dailymail.

Lezuhant egy kisrepülő Nyugat-Ausztrália partjainál. (A kép illusztráció.)
Az utasok szerencsére könnyebb sérülésekkel másztak ki a kisrepülőből

 

A riasztást követően több mentőegység – köztük mentőautók, orvosok, rendőrök, tűzoltók és tengeri mentőcsapatok – érkeztek a helyszínre. A mentési munkálatok során egyes sérülteket helikopterrel emeltek ki a roncsból. A St John WA kezdetben arról számolt be, hogy mind a hét érintett személy megsérült, azonban a Nyugat-Ausztrália rendőrsége később pontosította az adatokat. Tájékoztatásuk szerint végül csak egy ember szenvedett könnyebb fejsérülést, a többiek állapota nem súlyos.

A repülőgép a tervek szerint a Mungalalu Truscott repülőtér felé tartott, amely mintegy 620 kilométerre északkeletre található a baleset helyszínétől. Az útvonalat elsősorban az olaj- és gázipari létesítményekhez utazó dolgozók használják. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják, a pontos okok egyelőre nem ismertek. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy 157 ember halt meg a repülőgép-balesetben.

 
 

 

