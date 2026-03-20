Drámai percek a levegőben: későn észlelte a légi irányító az egymás felé száguldó repülőgépeket – videó

Március 17-én kedd este, helyi idő szerint nagyjából 20:17-kor, az Egyesült Államokban, a New York környéki Newark Liberty nemzetközi repülőtéren került sor a súlyos incidensre. A Portlandből érkező Alaska Airlines-járat éppen leszálláshoz készült, miközben a memphisi indulású FedEx 777-es teherszállító egy szomszédos kifutópályára ereszkedett, és csak az utolsó pillanatban sikerült elkerülni egy lehetséges repülőbaleset helyzetét.
Az utolsó pillanatban jött a figyelmeztetés
A radaradatok szerint az Alaska Airlines repülőgépe már mindössze körülbelül 150 láb magasságban járt, amikor a torony arra utasította a pilótákat, hogy szakítsák meg a leszállást, és emelkedjenek 2000 lábra.
Az előzetes adatok alapján a két gép csupán 300–325 láb (kb. 100 méter) távolságra haladt el egymástól.
Repülőbaleset helyett biztonságos leszállás lett a vége
A FedEx teherszállító végül rendben földet ért, az Alaska Airlines járata pedig a szabályoknak megfelelően hajtotta végre az úgynevezett go-around manővert (landolás helyett emelkedés). A légitársaság közlése szerint a fedélzeten 171 utas és 6 fős személyzet tartózkodott, sérülésről pedig nem érkezett jelentés.
Vizsgálják, mi vezetett a veszélyes közelséghez
Az eset körülményeit az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság és a légügyi hivatal is vizsgálja. Egy korábbi FAA-vezető szerint az ilyen helyzeteknél a légi irányítóknak rendkívül pontos időzítéssel kell dolgozniuk, és most valószínűleg túl későn érkezett a megszakított leszállásra vonatkozó utasítás.
A történtek ismét ráirányították a figyelmet a légi közlekedés biztonságára és a légi irányítók terheltségére. Az amerikai hatóságok időközben további óvintézkedéseket is bejelentettek a nagy repülőterek környéki forgalom elkülönítésére.
Az esetről a Daily Mail adott tájékoztatást.
Ezek is érdekelhetik:
