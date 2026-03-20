Drámai percek a levegőben: későn észlelte a légi irányító az egymás felé száguldó repülőgépeket – videó

Március 17-én kedd este, helyi idő szerint nagyjából 20:17-kor, az Egyesült Államokban, a New York környéki Newark Liberty nemzetközi repülőtéren került sor a súlyos incidensre. A Portlandből érkező Alaska Airlines-járat éppen leszálláshoz készült, miközben a memphisi indulású FedEx 777-es teherszállító egy szomszédos kifutópályára ereszkedett, és csak az utolsó pillanatban sikerült elkerülni egy lehetséges repülőbaleset helyzetét.

Majdnem repülőbaleset történt a New York környéki Newark Liberty nemzetközi repülőtéren

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Az utolsó pillanatban jött a figyelmeztetés

A radaradatok szerint az Alaska Airlines repülőgépe már mindössze körülbelül 150 láb magasságban járt, amikor a torony arra utasította a pilótákat, hogy szakítsák meg a leszállást, és emelkedjenek 2000 lábra.

Az előzetes adatok alapján a két gép csupán 300–325 láb (kb. 100 méter) távolságra haladt el egymástól.

Kedd este az Alaska Airlines Portlandből induló járata majdnem beleütközött egy FedEx teherszállító repülőgépbe, miközben mindketten le akartak szállni a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren

Fotó: Képernyőkép / Flightradar24

Repülőbaleset helyett biztonságos leszállás lett a vége

A FedEx teherszállító végül rendben földet ért, az Alaska Airlines járata pedig a szabályoknak megfelelően hajtotta végre az úgynevezett go-around manővert (landolás helyett emelkedés). A légitársaság közlése szerint a fedélzeten 171 utas és 6 fős személyzet tartózkodott, sérülésről pedig nem érkezett jelentés.

Az utolsó pillanatban egy légiforgalmi irányító utasította az Alaska Airlines járatának pilótáját, hogy kerülje meg a gépet, így a gépnek sikerült elkerülnie az ütközést a FedEx járatával

Fotó: Képernyőkép / Flightradar24

Vizsgálják, mi vezetett a veszélyes közelséghez

Az eset körülményeit az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság és a légügyi hivatal is vizsgálja. Egy korábbi FAA-vezető szerint az ilyen helyzeteknél a légi irányítóknak rendkívül pontos időzítéssel kell dolgozniuk, és most valószínűleg túl későn érkezett a megszakított leszállásra vonatkozó utasítás.

A történtek ismét ráirányították a figyelmet a légi közlekedés biztonságára és a légi irányítók terheltségére. Az amerikai hatóságok időközben további óvintézkedéseket is bejelentettek a nagy repülőterek környéki forgalom elkülönítésére.

Az esetről a Daily Mail adott tájékoztatást.

