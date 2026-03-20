repülőgép

Drámai percek a levegőben: későn észlelte a légi irányító az egymás felé száguldó repülőgépeket – videó

Majdnem ütközés történt a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren, amikor egy Alaska Airlines gép és egy FedEx teherszállító veszélyesen közel került egymáshoz leszállás közben. Az utolsó pillanatban érkezett légi irányítói utasítás végül megakadályozta az esetleges repülőbalesetet.
Március 17-én kedd este, helyi idő szerint nagyjából 20:17-kor, az Egyesült Államokban, a New York környéki Newark Liberty nemzetközi repülőtéren került sor a súlyos incidensre. A Portlandből érkező Alaska Airlines-járat éppen leszálláshoz készült, miközben a memphisi indulású FedEx 777-es teherszállító egy szomszédos kifutópályára ereszkedett, és csak az utolsó pillanatban sikerült elkerülni egy lehetséges repülőbaleset helyzetét.

Majdnem repülőbaleset történt a New York környéki Newark Liberty nemzetközi repülőtéren - With the New York City skyline in the background, United Airlines flights are lined up for takeoff at Newark Liberty International Airport in Newark, New Jersey, on November 7, 2025. Hundreds of flights were canceled across the United States on Friday after the Trump administration ordered reductions to ease strain on air traffic controllers who are working without pay amid congressional paralysis on funding the US budget. Forty airports were due to slow down, including the giant hubs in Atlanta, Newark, Denver, Chicago, Houston and Los Angeles. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Az utolsó pillanatban jött a figyelmeztetés

A radaradatok szerint az Alaska Airlines repülőgépe már mindössze körülbelül 150 láb magasságban járt, amikor a torony arra utasította a pilótákat, hogy szakítsák meg a leszállást, és emelkedjenek 2000 lábra. 

Az előzetes adatok alapján a két gép csupán 300–325 láb (kb. 100 méter) távolságra haladt el egymástól.

Kedd este az Alaska Airlines Portlandből induló járata majdnem beleütközött egy FedEx teherszállító repülőgépbe, miközben mindketten le akartak szállni a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren
Fotó: Képernyőkép / Flightradar24

Repülőbaleset helyett biztonságos leszállás lett a vége

A FedEx teherszállító végül rendben földet ért, az Alaska Airlines járata pedig a szabályoknak megfelelően hajtotta végre az úgynevezett go-around manővert (landolás helyett emelkedés). A légitársaság közlése szerint a fedélzeten 171 utas és 6 fős személyzet tartózkodott, sérülésről pedig nem érkezett jelentés.

Az utolsó pillanatban egy légiforgalmi irányító utasította az Alaska Airlines járatának pilótáját, hogy kerülje meg a gépet, így a gépnek sikerült elkerülnie az ütközést a FedEx járatával
Fotó: Képernyőkép / Flightradar24

Vizsgálják, mi vezetett a veszélyes közelséghez

Az eset körülményeit az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság és a légügyi hivatal is vizsgálja. Egy korábbi FAA-vezető szerint az ilyen helyzeteknél a légi irányítóknak rendkívül pontos időzítéssel kell dolgozniuk, és most valószínűleg túl későn érkezett a megszakított leszállásra vonatkozó utasítás.

A történtek ismét ráirányították a figyelmet a légi közlekedés biztonságára és a légi irányítók terheltségére. Az amerikai hatóságok időközben további óvintézkedéseket is bejelentettek a nagy repülőterek környéki forgalom elkülönítésére.

Az esetről a Daily Mail adott tájékoztatást. 

Most érkezett: lelőttek egy repülőgépet a Közel-Keleten

Kényszerleszállást hajtott végre egy amerikai F-35-ös vadászgép egy közel-keleti amerikai légibázison, miután egy iráni találat érhette a bevetés során. A kényszerleszállás után a gép biztonságban földet ért, a pilóta állapota stabil, az ügy körülményeit pedig vizsgálják.

Lezuhant egy repülőgép, csak 3 órával később vették észre, hogy eltűnt

Kisrepülőgép zuhant le néhány pillanattal a felszállás után az Egyesült Államokban. A repülőgép-balesetben a pilóta életét vesztette, a roncsokat azonban csak 3 órával a tragédia után vették észre.

 

