Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: lezuhant egy repülőgép, rengeteg a halott – döbbenetes videó

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 671,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -76,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,8 Ft

Kolumbia

Megrázó felvételen a Kolumbiában lezuhant repülőgép

17 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kolumbiában hétfőn lezuhant egy katonai Hercules C-130-as szállítógép nem sokkal a felszállás után Puerto Leguízamo közelében. A repülőgép-baleset ügyében a hatóságok egyelőre nem közöltek végleges adatokat az áldozatokról, de a mentés és a vizsgálat is folyamatban van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kolumbiarepülőgép balesetlégikatasztrófa

A kolumbiai védelmi miniszter szerint a gép katonákat szállított, a helyi sajtó pedig 110 főről írt. A baleset Putumayo tartományban, Peru határának közelében történt. A Reuters legfrissebb adatai szerint 57 embert menekítettek ki élve a repülőgép-balesetből.

Repülőgép-baleset Kolumbiában: katonai gép zuhant le felszállás után
Repülőgép-baleset Kolumbiában: katonai gép zuhant le felszállás után
Fotó: Mauricio Vanegas / X / Képkivágás

A legfrissebb jelentések szerint még nincs hivatalos, végleges mérleg sem a túlélőkről, sem az áldozatokról, ezért a hatóságok óvatosságra intenek a találgatásokkal kapcsolatban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!