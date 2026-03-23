Megrázó felvételen a Kolumbiában lezuhant repülőgép

Kolumbiában hétfőn lezuhant egy katonai Hercules C-130-as szállítógép nem sokkal a felszállás után Puerto Leguízamo közelében. A repülőgép-baleset ügyében a hatóságok egyelőre nem közöltek végleges adatokat az áldozatokról, de a mentés és a vizsgálat is folyamatban van.
A kolumbiai védelmi miniszter szerint a gép katonákat szállított, a helyi sajtó pedig 110 főről írt. A baleset Putumayo tartományban, Peru határának közelében történt. A Reuters legfrissebb adatai szerint 57 embert menekítettek ki élve a repülőgép-balesetből.
A legfrissebb jelentések szerint még nincs hivatalos, végleges mérleg sem a túlélőkről, sem az áldozatokról, ezért a hatóságok óvatosságra intenek a találgatásokkal kapcsolatban.
