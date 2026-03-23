Most érkezett: lezuhant egy repülőgép, rengeteg a halott – döbbenetes videó

A repülőgép-baleset 2026. március 23-án, hétfőn történt Putumayo tartományban, Peru határának közelében. A Lockheed Martin C-130 Hercules típusú katonai gép egy incidens részese volt a felszállást követően, a kolumbiai védelmi miniszter pedig azt közölte: minden érintett számára elindították a szükséges ellátási és vizsgálati protokollokat. A legfrissebb értesülések szerint legalább 90 ember meghalt egy katonai repülőgép-szerencsétlenségben a kolumbiai Puerto Leguízamóban.

Repülőgép-baleset Kolumbiában: katonai gép zuhant le felszállás után

A Daily Mail beszámolója szerint a repülőn 110 katona utazott. A baleset a dél-kolumbiai Puerto Leguízamo közelében történt, és a hírügynökség jelentése idején a hatóságok még nem közöltek részleteket sem a kiváltó okról, sem az esetleges áldozatokról.

Pedro Sánchez kolumbiai védelmi miniszter a nyilatkozataiban tragikus balesetként beszélt az esetről, de nem adott tájékoztatást arról, hogy vannak-e halálos áldozatok vagy sérültek. A hatóságok vizsgálatot indítottak, és a családok támogatására is aktiválták az eljárásokat.

BREAKING: Colombian military plane believed to be carrying approximately 100 people crashes in Puerto Leguízamo, defense minister says. pic.twitter.com/pNWy3TP8Z0 — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 23, 2026

A legfrissebb értesülések szerint legalább 90 ember meghalt egy katonai repülőgép-szerencsétlenségben a kolumbiai Puerto Leguízamóban – közölték az El Colombianóval a védelmi minisztérium vezető forrásai. További 20 ember megsérült – írja a Timesnoenews.com.