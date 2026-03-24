Légi katasztrófa Kolumbiában: 66-an meghaltak, 4 embert még keresnek

A tragédia 2026. március 23-án, hétfőn történt Kolumbia déli részén, a Peru határán fekvő Puerto Leguízamónál. A katonai repülőgép balesete a felszállás pillanataiban következett be: a Reuters szerint a Lockheed Martin gyártmányú Hercules C-130-as katonai gép a kifutópálya végéhez közel kerülhetett bajba, majd zuhanás közben az egyik szárnya egy fát is eltalált.

Repülőgép-baleset Kolumbiában: felrobbant egy ehhez hasonló C-130 Hercules típusú katonai repülőgép

Fotó: BORIS ROESSLER / DPA / AFP

Hugo Alejandro López, a kolumbiai fegyveres erők vezetője szerint a szállítógépen 128 ember utazott. Közülük 11-en a légierő tagjai voltak, 115-en a hadsereg állományához tartoztak, ketten pedig az országos rendőrség emberei voltak.

A legfrissebb adatok szerint 66 ember életét vesztette, 57 túlélőt pedig kórházba szállítottak.

A hatóságok emellett négy eltűnt személyt is kerestek a mentési munkálatok során. López közlése szerint a túlélők közül 30-an nem súlyos állapotban kerültek katonai klinikára.

NEW: Video shows Colombian Air Force plane losing altitude shortly before the crash. About 100 people were on board

Pedro Sánchez védelmi miniszter szerint a baleset felszállás közben történt, a helyszínen dolgozó tűzoltó vezető pedig arról beszélt, hogy a gép becsapódása után tűz ütött ki. Eduardo San Juan Callejas szerint a fedélzeten lévő robbanószerkezetek is detonáltak, ami tovább nehezítette a mentést.

BREAKING: A Colombian Air Force Hercules transport aircraft has crashed in Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, shortly after takeoff, with around 100 military personnel reportedly aboard as two full pelotons were being transported.

Vizsgálják, mi okozta a tragédiát

A kolumbiai hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset okának feltárására. Egyelőre nem közöltek végleges magyarázatot arról, hogy műszaki hiba vagy külső körülmény vezetett-e a tragédiához. A védelmi tárca szerint az áldozatok és családjaik számára minden szükséges támogatási protokollt elindítottak.