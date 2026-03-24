repülőgép baleset

Légi katasztrófa Kolumbiában: 66-an meghaltak, 4 embert még keresnek

Súlyos baleset történt Kolumbiában: legalább 66 ember meghalt, miután lezuhant egy katonai szállítógép felszállás közben Puerto Leguízamo térségében. A repülőgép-baleset egy C-130 Hercules típusú katonai repülőgép fedélzetén történt, ahol összesen 128 ember tartózkodott, a gép pedig a becsapódás után kigyulladt, majd a rajta lévő robbanószerkezetek is felrobbantak.
A tragédia 2026. március 23-án, hétfőn történt Kolumbia déli részén, a Peru határán fekvő Puerto Leguízamónál. A katonai repülőgép balesete a felszállás pillanataiban következett be: a Reuters szerint a Lockheed Martin gyártmányú Hercules C-130-as katonai gép a kifutópálya végéhez közel kerülhetett bajba, majd zuhanás közben az egyik szárnya egy fát is eltalált.

Repülőgép-baleset Kolumbiában: felrobbant egy ehhez hasonló C-130 Hercules típusú katonai repülőgép - 09 March 2026, Rhineland-Palatinate, Ramstein: A Lockheed Martin C-130 Hercules of the U.S. Air Force flies low past wind turbines near Ramstein Air Base. Photo: Boris Roessler/dpa (Photo by BORIS ROESSLER / dpa Picture-Alliance via AFP)
128 ember volt a fedélzeten

Hugo Alejandro López, a kolumbiai fegyveres erők vezetője szerint a szállítógépen 128 ember utazott. Közülük 11-en a légierő tagjai voltak, 115-en a hadsereg állományához tartoztak, ketten pedig az országos rendőrség emberei voltak.

A legfrissebb adatok szerint 66 ember életét vesztette, 57 túlélőt pedig kórházba szállítottak. 

A hatóságok emellett négy eltűnt személyt is kerestek a mentési munkálatok során. López közlése szerint a túlélők közül 30-an nem súlyos állapotban kerültek katonai klinikára.

Pedro Sánchez védelmi miniszter szerint a baleset felszállás közben történt, a helyszínen dolgozó tűzoltó vezető pedig arról beszélt, hogy a gép becsapódása után tűz ütött ki. Eduardo San Juan Callejas szerint a fedélzeten lévő robbanószerkezetek is detonáltak, ami tovább nehezítette a mentést.

Vizsgálják, mi okozta a tragédiát

A kolumbiai hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset okának feltárására. Egyelőre nem közöltek végleges magyarázatot arról, hogy műszaki hiba vagy külső körülmény vezetett-e a tragédiához. A védelmi tárca szerint az áldozatok és családjaik számára minden szükséges támogatási protokollt elindítottak.

