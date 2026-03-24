Légi katasztrófa Kolumbiában: 66-an meghaltak, 4 embert még keresnek

A tragédia 2026. március 23-án, hétfőn történt Kolumbia déli részén, a Peru határán fekvő Puerto Leguízamónál. A katonai repülőgép balesete a felszállás pillanataiban következett be: a Reuters szerint a Lockheed Martin gyártmányú Hercules C-130-as katonai gép a kifutópálya végéhez közel kerülhetett bajba, majd zuhanás közben az egyik szárnya egy fát is eltalált.
128 ember volt a fedélzeten
Hugo Alejandro López, a kolumbiai fegyveres erők vezetője szerint a szállítógépen 128 ember utazott. Közülük 11-en a légierő tagjai voltak, 115-en a hadsereg állományához tartoztak, ketten pedig az országos rendőrség emberei voltak.
A legfrissebb adatok szerint 66 ember életét vesztette, 57 túlélőt pedig kórházba szállítottak.
A hatóságok emellett négy eltűnt személyt is kerestek a mentési munkálatok során. López közlése szerint a túlélők közül 30-an nem súlyos állapotban kerültek katonai klinikára.
Repülőgép-baleset Kolumbiában
Pedro Sánchez védelmi miniszter szerint a baleset felszállás közben történt, a helyszínen dolgozó tűzoltó vezető pedig arról beszélt, hogy a gép becsapódása után tűz ütött ki. Eduardo San Juan Callejas szerint a fedélzeten lévő robbanószerkezetek is detonáltak, ami tovább nehezítette a mentést.
Vizsgálják, mi okozta a tragédiát
A kolumbiai hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset okának feltárására. Egyelőre nem közöltek végleges magyarázatot arról, hogy műszaki hiba vagy külső körülmény vezetett-e a tragédiához. A védelmi tárca szerint az áldozatok és családjaik számára minden szükséges támogatási protokollt elindítottak.
