Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mutatjuk a legfontosabb megállapításokat Orbán Viktor egri beszédéből

Lezuhant egy repülőgép, csak 3 órával később vették észre, hogy eltűnt

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kisrepülőgép zuhant le néhány pillanattal a felszállás után az Egyesült Államokban. A repülőgép-balesetben a pilóta életét vesztette, a roncsokat azonban csak 3 órával a tragédia után vették észre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lezuhant egy kisrepülő Missouri államban a Spirit of St. Louis repülőtér közelében. A gép másodpercekkel a felszállás után hirtelen veszített a magasságából, a kifutópálya végére zuhant és kigyulladt. A repülőgép-balesetben egy ember – a pilóta – életét vesztette – írja a New York Post.

Lezuhant egy kisrepülő Missouri államban. A repülőgép-balesetben a pilóta életét vesztette. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Az Aero Commander 500B típusú repülőgép hajnali 3:40 körül, néhány másodperccel a felszállás után a kifutópálya végére zuhant. A gép a becsapódáskor lángokba borult. A 65 éves pilóta a helyszínen meghalt.

A baleset idején a kis reptér irányítótornya zárva volt, így a roncsokat csak három órával a baleset után fedezték fel.

A légi forgalmat egy másik torony felügyeli, de a szakemberek szerint a pilóta nem jelentette a repülési tervet.

A hatóságok vizsgálják a repülőgép-baleset körülményeit.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!