repülőgép-baleset

Friss hírek jöttek a döbbenetes balesetről – többen haltak meg, mint eddig hittük

Újabb megrázó részletek derültek ki a New York-i LaGuardia repülőtér területén történt tragédiáról. A repülőgép-baleset során egy Air Canada utasszállító repülőgép ütközött egy tűzoltóautóval a kifutópályán, a pilóta és a másodpilóta életét vesztette.
A fedélzeten összesen 76 ember tartózkodott. A repülőgép-baleset után 41 utast kórházba szállítottak, közülük 32 főt már hazaengedtek, azonban kilencen továbbra is kezelésre szorulnak, többen súlyos sérülésekkel. A Bombardier CRJ-900 típusú gép a kanadai Montreal városából szállt fel helyi idő szerint 22:12-kor, és mintegy másfél órával később, 23:40-kor érkezett meg New Yorkba. A végzetes ütközés közvetlenül a leszállás során történt, számolt be az eseményekről a Sky News.

NEW YORK, NEW YORK - MARCH 23: An Air Canada Express plane sits on the tarmac after it collided with a fire truck on the tarmac at LaGuardia Airport on March 23, 2026 in New York City. The plane had landed from a flight from Montreal. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A New York-i repülőgép-baleset során a pilóta és a másodpilóta is elhunyt 
A hatóságok a LaGuardia repülőtér teljes forgalmát azonnal felfüggesztették, és helyi idő szerint legalább délután 2 óráig – magyar szerint 19 óráig – nem indítanak és nem fogadnak járatokat.

A repülőgép-baleset során súlyosan roncsolódot a gép és a tűzoltókocsi is

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek. A kifutópályán készült felvételek szerint a repülőgép orr-része súlyosan megrongálódott, a tűzoltóautó pedig teljesen összeroncsolódott és az oldalára borult. 

A légi irányítás hangfelvételei alapján a tűzoltójármű engedélyt kapott a kifutópálya keresztezésére a D jelű gurulóútnál, ugyanakkor az irányító többször is felszólította a jármű vezetőjét, hogy álljon meg. A balesetet követően további mentőegységeket riasztottak a helyszínre.

A sajtótájékoztatón a reptéri hatóság igazgatója, Kathryn Garcia elmondta: a tűzoltóautó egy másik repülőgéphez tartott, amely valamilyen szagot észlelt a fedélzeten, ezért kérte a beavatkozást. A baleset pontos okát egyelőre vizsgálják. Az ügyben a közlekedési balesetekre szakosodott National Transportation Safety Board indított átfogó vizsgálatot, amely többek között azt is elemzi, milyen körülmények uralkodtak a légi irányításban a tragédia idején.

Súlyosbodó problémák a légi közlekedésben

A US Government Accountability Office korábbi jelentése szerint az elmúlt tíz évben mintegy 6 százalékkal csökkent a légiforgalmi irányítók száma az Egyesült Államokban. A helyzetet tovább rontotta a korábbi kormányzati leállás, amely ideiglenesen befagyasztotta a felvételeket és a képzéseket. Szakértők szerint mindez hosszabb távon komoly kockázatot jelenthet a repülésbiztonságra.

A mostani tragédia ismét rávilágít arra, hogy a légiközlekedésben akár egyetlen hibás körülmény vagy kommunikációs zavar is végzetes következményekkel járhat. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a részletek feltárásán.

