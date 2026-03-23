Friss hírek jöttek a döbbenetes balesetről – többen haltak meg, mint eddig hittük

A fedélzeten összesen 76 ember tartózkodott. A repülőgép-baleset után 41 utast kórházba szállítottak, közülük 32 főt már hazaengedtek, azonban kilencen továbbra is kezelésre szorulnak, többen súlyos sérülésekkel. A Bombardier CRJ-900 típusú gép a kanadai Montreal városából szállt fel helyi idő szerint 22:12-kor, és mintegy másfél órával később, 23:40-kor érkezett meg New Yorkba. A végzetes ütközés közvetlenül a leszállás során történt, számolt be az eseményekről a Sky News.
A hatóságok a LaGuardia repülőtér teljes forgalmát azonnal felfüggesztették, és helyi idő szerint legalább délután 2 óráig – magyar szerint 19 óráig – nem indítanak és nem fogadnak járatokat.
A repülőgép-baleset során súlyosan roncsolódot a gép és a tűzoltókocsi is
A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek. A kifutópályán készült felvételek szerint a repülőgép orr-része súlyosan megrongálódott, a tűzoltóautó pedig teljesen összeroncsolódott és az oldalára borult.
A légi irányítás hangfelvételei alapján a tűzoltójármű engedélyt kapott a kifutópálya keresztezésére a D jelű gurulóútnál, ugyanakkor az irányító többször is felszólította a jármű vezetőjét, hogy álljon meg. A balesetet követően további mentőegységeket riasztottak a helyszínre.
A sajtótájékoztatón a reptéri hatóság igazgatója, Kathryn Garcia elmondta: a tűzoltóautó egy másik repülőgéphez tartott, amely valamilyen szagot észlelt a fedélzeten, ezért kérte a beavatkozást. A baleset pontos okát egyelőre vizsgálják. Az ügyben a közlekedési balesetekre szakosodott National Transportation Safety Board indított átfogó vizsgálatot, amely többek között azt is elemzi, milyen körülmények uralkodtak a légi irányításban a tragédia idején.
Súlyosbodó problémák a légi közlekedésben
A US Government Accountability Office korábbi jelentése szerint az elmúlt tíz évben mintegy 6 százalékkal csökkent a légiforgalmi irányítók száma az Egyesült Államokban. A helyzetet tovább rontotta a korábbi kormányzati leállás, amely ideiglenesen befagyasztotta a felvételeket és a képzéseket. Szakértők szerint mindez hosszabb távon komoly kockázatot jelenthet a repülésbiztonságra.
A mostani tragédia ismét rávilágít arra, hogy a légiközlekedésben akár egyetlen hibás körülmény vagy kommunikációs zavar is végzetes következményekkel járhat. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a részletek feltárásán.
Egy amerikai repülőtéren történt súlyos incidens miatt teljesen leállították a forgalmat, miután egy utasszállító és egy mentőjármű összeütközött. A repülőgép-baleset következtében több sérültet is elláttak, miközben a hatóságok vizsgálják az eset körülményeit.
