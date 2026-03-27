Banális hibák vezettek a történelem leghalálosabb légi katasztrófájához

1977. március 27-én történt a világ egyik legtöbb áldozatát követelő repülőgép-balesete. A tavaszi napon két menetrend szerinti járat, a holland KLM és az amerikai Pan Am Boeing 747-es repülőgépe eredetileg a közeli Gran Canaria repülőterére tartott. Egy bombariadó miatt azonban a hatóságok lezárták a repteret, így több járatot, köztük ezt a kettőt is a kisebb tenerifei Los Rodeos repülőtérre irányították át – írja a skybrary.aero.

Fotó: AFP

A reptér nem volt felkészülve a megnövekedett forgalomra. A gépek feltorlódtak egymás mögött, a gurulóutak rövidesen megteltek, ezért a kifutópályát is használták a repülők a guruláshoz.

A kaotikus helyzet egyre nagyobb feszültséget szült, ami megalapozta a későbbi tragédiát.

A káoszt tetézte, hogy délutánra erőteljesen romlani kezdett az időjárás. Sűrű köd ereszkedett a repülőtérre, a látótávolság drasztikusan lecsökkent. A pilóták és az irányítók gyakorlatilag vakon dolgoztak, kizárólag rádiós kommunikációra hagyatkozva.

Apró tévedések okozták a halálos repülőgép-balesetet

Miután mindkét járat sikeresen landolt a Los Rodeoson, a KLM befejezve a tankolást, engedélyt kért a hajtóművek beindítására. Húsz másodperccel később a Pan Am is követte példáját.

A Pan Am gépe a kifutópályán kezdte meg a gurulást, és egy kijelölt lehajtón kellett volna letérnie, a rossz látási viszonyok miatt azonban nem találta meg időben a megfelelő kijáratot, így tovább haladt a pályán. Eközben a KLM gép a kifutópálya elején várakozott.

Mivel a rosszul felszerelt reptéren nem volt korszerű rádiótechnika, ezért nehezebben értették meg az angolt akcentussal beszélő légiforgalmi irányítót. Így történhetett, hogy

a KLM azt hitte, felszállási engedélyt kapott, pedig csak ATC-t, ami akkor útvonalengedélyt jelentett.

Még a hangfelvételen sem kivehető igazán, hogy vajon a „We are at takeoff.”, vagyis „a felszállási pontnál vagyunk.” vagy a „We are taking off.”, tehát „felszállunk.” hangzik el. Ez a katasztrofális félreértés volt az oka, hogy a légiforgalom-irányításban manapság már a „takeoff” kifejezés helyett a „departure” megfogalmazást használják – írja az FAA.