Banális hibák vezettek a történelem leghalálosabb légi katasztrófájához

1977. március 27-én történt a világ egyik legtöbb áldozatát követelő repülőgép-balesete. A tavaszi napon két menetrend szerinti járat, a holland KLM és az amerikai Pan Am Boeing 747-es repülőgépe eredetileg a közeli Gran Canaria repülőterére tartott. Egy bombariadó miatt azonban a hatóságok lezárták a repteret, így több járatot, köztük ezt a kettőt is a kisebb tenerifei Los Rodeos repülőtérre irányították át – írja a skybrary.aero.
A reptér nem volt felkészülve a megnövekedett forgalomra. A gépek feltorlódtak egymás mögött, a gurulóutak rövidesen megteltek, ezért a kifutópályát is használták a repülők a guruláshoz.
A kaotikus helyzet egyre nagyobb feszültséget szült, ami megalapozta a későbbi tragédiát.
A káoszt tetézte, hogy délutánra erőteljesen romlani kezdett az időjárás. Sűrű köd ereszkedett a repülőtérre, a látótávolság drasztikusan lecsökkent. A pilóták és az irányítók gyakorlatilag vakon dolgoztak, kizárólag rádiós kommunikációra hagyatkozva.
Apró tévedések okozták a halálos repülőgép-balesetet
Miután mindkét járat sikeresen landolt a Los Rodeoson, a KLM befejezve a tankolást, engedélyt kért a hajtóművek beindítására. Húsz másodperccel később a Pan Am is követte példáját.
A Pan Am gépe a kifutópályán kezdte meg a gurulást, és egy kijelölt lehajtón kellett volna letérnie, a rossz látási viszonyok miatt azonban nem találta meg időben a megfelelő kijáratot, így tovább haladt a pályán. Eközben a KLM gép a kifutópálya elején várakozott.
Mivel a rosszul felszerelt reptéren nem volt korszerű rádiótechnika, ezért nehezebben értették meg az angolt akcentussal beszélő légiforgalmi irányítót. Így történhetett, hogy
a KLM azt hitte, felszállási engedélyt kapott, pedig csak ATC-t, ami akkor útvonalengedélyt jelentett.
Még a hangfelvételen sem kivehető igazán, hogy vajon a „We are at takeoff.”, vagyis „a felszállási pontnál vagyunk.” vagy a „We are taking off.”, tehát „felszállunk.” hangzik el. Ez a katasztrofális félreértés volt az oka, hogy a légiforgalom-irányításban manapság már a „takeoff” kifejezés helyett a „departure” megfogalmazást használják – írja az FAA.
A KLM gép megkezdte a felszállást, miközben a Pan Am még mindig a pályán tartózkodott. A két repülő a sűrű köd miatt csak az utolsó pillanatban észlelte egymást.
A végzetes ütközés pillanata
Amikor a KLM pilótái meglátták a Pan Am gépét, megpróbáltak azonnal elemelkedni, hogy átrepüljenek felette. A Pan Am személyzete eközben kétségbeesetten próbált letérni a pályáról.
Az ütközést azonban már nem lehetett elkerülni. A KLM gép alsó része és hajtóművei belecsapódtak a Pan Am törzsébe. A KLM repülő néhány száz méterrel később lezuhant és felrobbant, míg a Pan Am gép darabokra szakadt és lángba borult.
A tragédia mérlege minden addigi légi balesetet felülmúlt. Összesen 583 ember vesztette életét, ami a mai napig a legtöbb halálos áldozat egyetlen repülőgép-balesetben.
A kiérkező mentőegységek csupán egyetlen repülőroncsról tudtak, a másik érintett gépről fogalmuk sem volt.
A lángok órákig tomboltak, és sok áldozathoz csak késve jutottak el a mentők. A túlélők beszámolói szerint a helyszín kaotikus volt: mindenütt törmelék, tűz és sérültek hevertek.
A KLM járatán tartózkodó 248 ember közül senki sem élte túl az ütközést. A Pan Am gépen 396-an utaztak, közülük 61-en túlélték a katasztrófát. A túlélők többsége a repülő elejében ült, és a roncsból a szárnyon keresztül tudott kimenekülni.
A túlélő között volt a Pan Am egyik légiutas-kísérője, Dorothy Kelly is, aki hihetetlenül nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, mikor nyílt kartöréssel mentette ki az embereket az égő roncsból, akiknek két emelet magasságból kellett leugraniuk az éles alkatrészekkel borított földre.
Mi történt pontosan?
A baleset kivizsgálása hónapokig tartott, és több ország szakértői vettek részt benne. A hangfelvételek és adatok elemzése során világossá vált, hogy nem egyetlen hiba vezetett a tragédiához.
A legfontosabb tényezők közé tartozott a félreérthető rádiókommunikáció, a rossz látási viszonyok és a túlzsúfolt repülőtér. A vizsgálat szerint a KLM kapitánya engedély nélkül kezdte meg a felszállást, de ebben szerepet játszott a helyzet okozta stressz, a nyomás, hogy mihamarabb tovább induljon és a kommunikációs zavar is.
Az is kiderült, hogy a pilótafülkében uralkodó hierarchia miatt a másodpilóta nem merte egyértelműen megkérdőjelezni a kapitány döntését.
A baleset okán új kifejezéskészletet dolgoztak ki a légiforgalmi kommunikáció részére, mely megakadályozza azt, hogy további hasonló tragédiák következzenek be.