repülőgépbaleset

Mentőjárműnek rohant egy repülő – vészhelyzet miatt leállt a reptér

Egy amerikai repülőtéren történt súlyos incidens miatt teljesen leállították a forgalmat, miután egy utasszállító és egy mentőjármű összeütközött. A repülőgép-baleset következtében több sérültet is elláttak, miközben a hatóságok vizsgálják az eset körülményeit.
Vasárnap este repülőgép-baleset történt a New York-i LaGuardia repülőtéren, ahol egy Air Canada regionális járata összeütközött egy repülőtéri mentőjárművel – tájékoztat a New York Post.

A repülőgép-baleset után megrongálódott repülőgép a kifutópályán NEW YORK, NEW YORK - MARCH 23: An Air Canada Express plane sits on the tarmac after it collided with a fire truck on the tarmac at LaGuardia Airport on March 23, 2026 in New York City. The plane had landed from a flight from Montreal. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A repülőgép-baleset részletei

A Montrealból érkező Bombardier CRJ-900 típusú repülőgép helyi idő szerint 23:40 előtt a 4-es kifutópályán haladt, amikor összeütközött egy tűzoltó és mentési feladatokat ellátó járművel. A jármű a kifutópályán való áthaladás közben került a repülőgép útjába. A baleset következtében legalább két súlyosan megsérült. A repülőgép fedélzetén mintegy 100 utas tartózkodott, állapotukat a helyszínen vizsgálták. 

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek. A kifutópályán készült felvételek szerint a repülőgép orr-része súlyosan megrongálódott, a mentőjármű pedig teljesen összeroncsolódott és az oldalára borult. 

A légi irányítás hangfelvételei alapján a mentőjármű engedélyt kapott a kifutópálya keresztezésére a D jelű gurulóútnál, ugyanakkor az irányító többször is felszólította a jármű vezetőjét, hogy álljon meg. A balesetet követően további mentőegységeket riasztottak a helyszínre.

A LaGuardia repülőtér a történtek után leállította a forgalmat, a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) pedig úgynevezett „ground stopot”, vagyis felszállási tilalmat rendelt el.

Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják. Az FAA, a Kikötői Hatóság és az Air Canada egyelőre nem adott ki hivatalos részletes tájékoztatást.

