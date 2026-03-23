Mentőjárműnek rohant egy repülő – vészhelyzet miatt leállt a reptér

Vasárnap este repülőgép-baleset történt a New York-i LaGuardia repülőtéren, ahol egy Air Canada regionális járata összeütközött egy repülőtéri mentőjárművel – tájékoztat a New York Post.

A repülőgép-baleset után megrongálódott repülőgép a kifutópályán

A repülőgép-baleset részletei

A Montrealból érkező Bombardier CRJ-900 típusú repülőgép helyi idő szerint 23:40 előtt a 4-es kifutópályán haladt, amikor összeütközött egy tűzoltó és mentési feladatokat ellátó járművel. A jármű a kifutópályán való áthaladás közben került a repülőgép útjába. A baleset következtében legalább két súlyosan megsérült. A repülőgép fedélzetén mintegy 100 utas tartózkodott, állapotukat a helyszínen vizsgálták.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek. A kifutópályán készült felvételek szerint a repülőgép orr-része súlyosan megrongálódott, a mentőjármű pedig teljesen összeroncsolódott és az oldalára borult.

A légi irányítás hangfelvételei alapján a mentőjármű engedélyt kapott a kifutópálya keresztezésére a D jelű gurulóútnál, ugyanakkor az irányító többször is felszólította a jármű vezetőjét, hogy álljon meg. A balesetet követően további mentőegységeket riasztottak a helyszínre.

Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják. Az FAA, a Kikötői Hatóság és az Air Canada egyelőre nem adott ki hivatalos részletes tájékoztatást.