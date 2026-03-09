Kitört a botrány a repülőgépen, leszállították a balhézó utast – videó

Egy amerikai repülőgépen botrány tört ki, amikor egy utas hangosan játszott le videót a telefonján, és emiatt állítólag leszállították a gépről. Az esetet videóra vették, és rövid idő alatt vírusszerűen kezdett terjedni a közösségi médiában – írja a New York Post.

Leszállítottak egy utast a repülőgépről hangos videó miatt (illusztráció) – Fotó: Usnplash

Botrány a repülőgépen: hangos videó miatt szállították le az utast

A felvételen látszik, ahogy az utas trágár szavakat kiabál a légiutas-kísérőknek, miközben a rendőrök a gép kijárata felé kísérik. A nő szerint a videót már a „második figyelmeztetés” után leállította, és mindössze 30 másodpercig szólt a hangszórón.

Az utas a rendőrökkel is vitába keveredett, és azzal érvelt, hogy az Egyesült Államokban a szólásszabadság mindenkit megillet.

Eközben a többi utas tapsolva támogatta a rendőröket, majd a nő is szarkasztikusan csatlakozott a tapsoláshoz.

A történet gyorsan felkeltette a légiközlekedés iránt érdeklődők figyelmét, különösen a szabályokra érzékeny utasokét. A United Airlines például a közelmúltban frissítette szerződési feltételeit, és minden utasnak kötelező fejhallgatót használni, ha zenét hallgat vagy videót néz a telefonján. Azok, akik nem tartják be a szabályt, akár leszállítással vagy végleges tiltással is számolhatnak.

#drunk #americanairlines #miami #florida ♬ original sound - jcmack03 @jcmack03 A drunk lady on an American Airlines flight from Miami to Tampa refused to use headphones and was loudly playing videos from her phone. The flight attendants politely asked her to use headphones before we even left the gate, and the lady immediately got angry, rude and belligerent. She was shouting and cursing at employees and other passengers. It continued until law enforcement finally came and thankfully removed her. The American Airlines employees handled it very well and were respectful the entire time. Just a wild situation. Never in my life did I think I’d witness this. #airplane

