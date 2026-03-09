Kitört a botrány a repülőgépen, leszállították a balhézó utast – videó

Egy amerikai repülőgépen botrány tört ki, amikor egy utas hangosan játszott le videót a telefonján, és emiatt állítólag leszállították a gépről. Az esetet videóra vették, és rövid idő alatt vírusszerűen kezdett terjedni a közösségi médiában – írja a New York Post.
Botrány a repülőgépen: hangos videó miatt szállították le az utast
A felvételen látszik, ahogy az utas trágár szavakat kiabál a légiutas-kísérőknek, miközben a rendőrök a gép kijárata felé kísérik. A nő szerint a videót már a „második figyelmeztetés” után leállította, és mindössze 30 másodpercig szólt a hangszórón.
Az utas a rendőrökkel is vitába keveredett, és azzal érvelt, hogy az Egyesült Államokban a szólásszabadság mindenkit megillet.
Eközben a többi utas tapsolva támogatta a rendőröket, majd a nő is szarkasztikusan csatlakozott a tapsoláshoz.
A történet gyorsan felkeltette a légiközlekedés iránt érdeklődők figyelmét, különösen a szabályokra érzékeny utasokét. A United Airlines például a közelmúltban frissítette szerződési feltételeit, és minden utasnak kötelező fejhallgatót használni, ha zenét hallgat vagy videót néz a telefonján. Azok, akik nem tartják be a szabályt, akár leszállítással vagy végleges tiltással is számolhatnak.
